Le roi des Zoulous enfin couronné après la polémique… et un surprenant rituel !

Ce samedi 20 août, après de nombreuses controverses, les Zoulous ont enfin couronné leur roi. Une onction réalisée lors d'une semaine de festivités, ponctuée de cérémonies traditionnelles, rapportées par Histoires Royales. Les Zoulous ont enfin un nouveau un roi ! Un an après le décès de Goodwill Zwelit, son fils cadet Misuzulu a été couronné à l'âge de quarante-sept ans. Une cérémonie traditionnelle, qui s'est déroulée sur plusieurs jours. Pour asseoir sa légitimité le nouveau souverain doit tuer un lion, explique Histoire royale ce dimanche 21 août. Une coutume, instaurée par roi Chaka dont la signification est symbolique. Le lion étant le roi de la savane, un monarque tue alors un autre souverain, illustrant ainsi sa prise de pouvoir et son autorité. Le dernier jour des festivités, le roi Misuzulu a donc revêtu une tenue de cérémonie, tissée dans la peau de l'animal achevé deux jours plus tôt. Des milliers de personnes étaient rassemblées pour assister à son arrivée au palais KwaKhangelamankengane, au cœur du village royal de Nongoma. Le point culminant de ses rites, perpétués par la tribu sud-africaine rattachée à la province de Kwazulu-Natal, est le kraal. Il s'agit d'un petit enclos, en principe destiné au bétail, où le roi pénètre pour signifier qu'il est prêt à protéger son peuple. Ce moment sacré est partagé avec de rares et éminents membres de la communauté zouloue. Il est interdit à la presse. Plusieurs heures plus tard, le roi réapparaît, sa tenue entièrement changée. Il porte alors une tunique noire assortie d'une coiffe à grandes plumes toutes aussi sombres.