Retrouvez l'intégralité de la conférence de presse commune de Tebboune et Macron 18:00 | 25-08-2022 Tebboune reçoit son homologue français Retrouvez l'intégralité de la conférence de presse commune de Tebboune et Macron L'Algérie et la France se sont accordées, aujourd'hui, à la faveur de la visite officielle en Algérie du président français Emmanuel Macron, sur la nécessité de consolider la coopération bilatérale et de renforcer le partenariat entre les deux pays dans les secteurs économique, culturel et scientifique, conformément aux principes du respect et de la confiance mutuels et l'équilibre des intérêts. 23:00 | 25-08-2022