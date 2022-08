Algérie - France : Macron annonce vouloir discuter d'un match entre les Bleus et les Fennecs ! Julien Pedebos Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé en déplacement en Algérie qu'il voyait d'un bon oeil un match entre les Fennecs et l'équipe de France ! Emmanuel Macron Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé en déplacement en Algérie qu'il voyait d'un bon oeil un match entre les Fennecs et l'équipe de France ! Depuis le 6 octobre 2001 et un France - Algérie de triste mémoire au Stade de France avec un envahissement de terrain qui avait totalement gâché la soirée, les Fennecs et les Bleus ne se sont plus affrontés ni en match officiel, ni en match amical. Ces dernières années, cette hypothèse est souvent revenue sur le tapis mais jamais de manière concrète. Mais Emmanuel Macron vient de secouer sérieusement le dossier. En visite d'Etat en Algérie, le président français a en effet annoncé être favorable à cette rencontre entre l'Algérie et la France, assurant vouloir en discuter avec son homologue algérien. « Je suis pour un match amical entre l'Algérie et la France, ça sera une bonne opportunité. Je vais parler avec le président Tebboune sur ce sujet. »