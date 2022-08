Macron en Algérie : dernier détour par Alger pour le président avant son retour en France Jacques Serais (en Algérie), édité par Romain Rouillard - Il y a 1 h En visite officielle en Algérie depuis jeudi, Emmanuel Macron s'est rendu à Oran, la deuxième ville du pays ce samedi pour rencontrer des acteurs du monde sportif. Alors qu'il devait initialement rentrer en France après cette dernière étape, il retournera une dernière fois à Alger pour y retrouver Abdelmajid Tebboune. En visite officielle en Algérie depuis jeudi, Emmanuel Macron s'est rendu à Oran, la deuxième ville du pays ce samedi pour rencontrer des acteurs du monde sportif. Alors qu'il devait initialement rentrer en France après cette dernière étape, il retournera une dernière fois à Alger pour y retrouver Abdelmajid Tebboune. La visite officielle d'Emmanuel Macron en Algérie touche à sa fin. Après avoir quitté Alger vendredi soir, le président est arrivé à Oran où il a prévu de se rendre à la boutique "Disco Maghreb" qui est aussi un label de musique raï des années 80. Il assistera à une démonstration de breakdance et échangera avec des acteurs du monde sportif. >> LIRE AUSSI - Macron en Algérie : qu'attendent les Algériens de cette visite ? Après cette excursion dans la deuxième ville du pays, Emmanuel Macron devait, en théorie, rentrer en France mais il va finalement retourner à Alger afin d'y retrouver son homologue Abdelmajid Tebboune pour entériner les résultats de cette visite. "Je reviendrai quelques instants à Alger pour signer une déclaration commune. Les choses se font bien quand elles se font toujours avec, en quelque sorte, l'enthousiasme du moment et la force de ces instants. Parce que je pense que nous sommes à un moment où nous pouvons bâtir ce nouveau pacte d'avenir", a-t-il justifié. De longs échanges sur la question des visas Il s’agira d’une déclaration commune pour "un partenariat renouvelé , concret et ambitieux" précise l’Elysée. La promesse que la brouille diplomatique entre les deux pays appartient désormais au passé. Emmanuel Macron a confié avoir longuement échangé avec son homologue sur le sujet des visas accordés par la France et sur la question de la réadmission dans leur pays des ressortissants algériens en situation irrégulière sur notre territoire. Le président français promet des avancées, reste à savoir si ce dernier point évoqué fera l’objet d’un engagement explicite et chiffré.