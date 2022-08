"Ma facture d'électricité flambe de 44%" : les consommateurs face à la hausse des prix EN fRANCE Maxime Hanssen - Hier à 21:12 Le prix de l'électricité atteint un record © AFP/Archives - DENIS CHARLET Le prix du mégawattheure d'électricité est passé de 85 euros à 1000 euros en un an sur le marché européen. Une flambée qui se ressent de plus en plus sur les factures des ménages et qui menace d'étrangler ceux qui n'ont pas souscrit au tarif réglementé d'EDF. Il ne fait pas bon aller à la boîte aux lettres ces derniers jours. Vous pourriez trouver un courrier de votre fournisseur d’électricité vous annonçant une forte hausse de votre facture. C’est le cas de Tanguy, un client de l’opérateur alternatif Mint énergie. Au bout de la clé: une augmentation du budget annuel de 44% à partir du 1er octobre. Le trentenaire parisien devra désormais débourser 2.506 euros sur 12 mois, soit 209 euros par mois, contre 1.740 euros l’an dernier (+44%). Un surplus de 150 euros par mois. L'électricité se négocie à des niveaux records Comme Tanguy, des milliers de Français font désormais face aux conséquences de la flambée des prix de l’énergie à l’œuvre depuis plusieurs mois. En juillet 2022, ces derniers ont augmenté de près de 30% sur un an selon l’Insee, tirés notamment par la courbe haussière de l’électricité. Les prix français sur les marchés pour une livraison début 2023 ont allègrement dépassé 1.000 euros le mégawattheure (MWh) ce vendredi. Il y a un an, ils étaient d’environ 85 euros/MWh. Il pique une aiguille dans une banane. Regarde ce qui se passe ensuite Sponsorisé Trucs et Astuces Il pique une aiguille dans une banane. Regarde ce qui se passe ensuite Les facteurs de la hausse des cours sont connus: la guerre en Ukraine a entraîné une augmentation des cours du pétrole et du gaz, des sources d’énergie pour produire de l’électricité. L’embargo des puissances occidentales sur les hydrocarbures russes, l’un des premiers fournisseurs au monde, a entraîné une forte progression des prix du gaz et du pétrole. Dans le même temps, les centrales nucléaires françaises, qui produisent la majorité de l’électricité du pays, tournent à bas régime. Seuls 24 des 56 réacteurs nucléaires d'EDF fonctionnent en ce moment, notamment en raison d'un problème de corrosion, ce qui réduit la production électrique française à un niveau historiquement bas, et fait mécaniquement augmenter les cours. Related video: Gaz & électricité : Damien Ernst propose trois mesures pour faire baisser les prix Gaz & électricité : Damien Ernst propose trois mesures pour faire baisser les prix Lire aussiLa corrosion attaque les ambitions nucléaires françaises Les fournisseurs d’électricité alternatifs se retrouvent pour certains étranglés et d’autres ont déjà fait faillite, comme Bulb ou Barry. S’ils bénéficient d’un certain volume d’électricité vendu au tarif régulé de 42 euros le mégawatts par EDF, ils doivent ensuite acheter sur les marchés le reste du stock pour alimenter leurs clients. La flambée des cours, multiplié par 8 depuis le début de l’année, se répercute donc sur le portefeuille des ménages. Bouclier tarifaire et sobriété énergétique La France et de nombreux pays européens ont instauré des boucliers tarifaires pour contenir la hausse des coûts de l’énergie. Il a même été révélé, ce vendredi 26 août, de 80% au Royaume-Uni. L'institut Bruegel a calculé que les pays de l'Union européenne avaient consacré 236 milliards d'euros de septembre 2021 à août 2022 pour aider à faire face à l'inflation énergétique (hors Portugal et Hongrie), avec des mesures comme des chèques énergie ou des ristournes à la pompe. Pour la France, la facture s’élèverait à 44,7 milliards d'euros. Mais l’incertitude plane pour les Français. Alors qu’Emmanuel Macron a appelé à la sobriété énergétique cette semaine tout en préparant les ménages a un hiver rude, le bouclier tarifaire – qui bloque les prix de l’énergie à une hausse de 4% - doit prendre fin au 31 décembre. Lire aussiSobriété énergétique : le plan d'Emmanuel Macron face au risque de coupure du gaz russe Quoi qu’il en soit, les consommateurs tentent de prendre les mesures qu’ils peuvent. Au-delà des petits gestes pour économiser de l’électricité, ils réfléchissent aussi à changer de fournisseur. A fin mars 2022, 12,1 millions de sites résidentiels (soit 35,8% du total) avaient quitté le tarif réglementé d'EDF pour passer aux offres de marché, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE). La conjoncture économique pousse désormais les clients à retourner dans le giron d’EDF… et sont même poussés à le faire par leur fournisseur qui leur conseille de résilier leur contrat. "En souscrivant au tarif réglementé d’EDF, vous économiserez 1.221 euros TTC par an par rapport à Mint Energie", peut-on lire sur la facture de Tanguy.