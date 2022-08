Records d’affluence sur les plages d’Annaba Quatre millions de vacanciers… et ce n’est pas fini ! 27 Aoû 2022 Annaba 175 fois Quatre millions de vacanciers… et ce n’est pas fini ! Salah-Eddine Le nombre de vacanciers venus à Annaba cet été est supérieur à celui enregistré lors des saisons estivales précédentes. L’affluence a atteint, selon des sources proches de la wilaya, un pique d’environ quatre millions de personnes en l’espace d’un mois seulement. Les raisons de cette grande ruée vers la wilaya seraient liées à la sécurité sans faille assurée dans cette dernière grâce à un plan strictement exécuté par les différentes brigades de la Gendarmerie et la Police. En effet, les journées caniculaires qui ont caractérisé les wilayas de l'intérieur du pays, à l’instar de Constantine, Guelma, Biskra, Khenchela, Souk Ahras et Tébessa, tout au long des mois de juillet et août, se sont traduites par un empressement des citoyens vers les côtes d’Annaba. Ainsi, la Coquette et sa corniche se sont avérées être le véritable temple des estivants. Il est vrai que la Coquette a, incontestablement, l’une des plus belles corniches d’Algérie. Elle attire, chaque jour, des milliers d’estivants venus des quatre coins du pays. Et si pendant la journée, la baignade est le meilleur moyen de fuir la canicule, le soir venu, les citoyens passent d’agréables moments au bord de la Grande bleue. En effet, les féeriques plages de la wilaya, célèbres les unes pour leurs marchands de glace et les autres pour leurs restaurants où l’on déguste poissons et boissons les pieds dans l’eau, sont prises d’assaut. La wilaya, surtout célèbre par son cours de la Révolution, a l’avantage d’avoir une corniche « urbanisée ». Effectivement, la mer fait partie du décor urbain. Les plus importantes cités du Nord de la ville sont à la fois la ville et la corniche. Saint-Cloud, comme Kouba ou encore la Caroube, sont à la fois des cités d’habitations et des plages. Pour beaucoup d’estivants rencontrés, la ville des rives de la Seybouse, où les veillées au bord de la mer sont une vieille tradition, fait rêver. Chaque soir, ce sont des milliers de promeneurs qui se rendent sur les grands boulevards. Jeunes et moins jeunes, seuls ou en groupe, tous prennent le chemin de la mer. Depuis des années, la tradition veut que les familles Annabies gagnent les plages et s’y installent pour dîner en profitant de la brise méditerranéenne. Les plages de Saint-Cloud, Belvédère et Aïn-Achir sont indéniablement celles qui attirent le plus de monde. Totalement sécurisées toutes ces dernières années, elles charment, chaque soir, des centaines de familles qui s’installent confortablement sur le sable, les pieds dans l’eau. C’est des scènes que découvrent avec joie les visiteurs. Superbement illuminés, les boulevards du front de mer et les plages offrent un spectacle particulier pour les touristes qui en gardent un merveilleux souvenir de vacances.