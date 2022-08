Rentrée scolaire à Ali Mendjeli De l’électricité et du gaz dans les écoles 27 Aoû 2022 Constantine 56 fois De l’électricité et du gaz dans les écoles La direction de la Sonelgaz à Ali Mendjeli a raccordé, aux réseaux de l’électricité et du gaz, onze nouveaux établissements scolaires devant recevoir les élèves dont les familles ont été transférées récemment vers les nouveaux pôles urbains. Le montant de cette opération est estimé à 700 millions. La chargée de la communication à ladite direction a précisé que neuf écoles primaires, un Collège de l’Enseignement Moyen (CEM) et un lycée ont été alimentés en électricité et en gaz à travers les communes d’El Khroub, Ain Abid et Ain Smara. Au cours de cette opération, les services de la Sonelgaz ont fait bénéficier du gaz de ville six cantines scolaires, permettant ainsi aux élèves de manger des repas chauds. Ces communes sont réparties comme suit : cinq à la cité des 1.600 logements d’El Khroub, une à la neuvième unité de voisinage d’Ali Mendjeli et une dans la commune d’Ain Smara. Le coût du raccordement au réseau de gaz de ville a atteint 56 millions. Le directeur local de la Sonelgaz, Abdellatif Belahrache, a affirmé que la direction a intensifié ses efforts pour assurer une bonne rentrée scolaire aux élèves dans son territoire de compétence. Il a indiqué, à ce propos, que les équipes de réalisation ont relié à l’énergie ces établissements scolaires du pôle urbain 4.000 logements à Ain Abid et à l’extension Ouest d’Ali Mendjeli, tout en précisant que tout le long de l’année scolaire, la direction va accompagner la famille de l’Education en présentant des cours pédagogiques sur l’utilisation sécurisée du gaz naturel, en prévision de la saison hivernale, au profit des élèves et des fonctionnaires de l’administration. A.