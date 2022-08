Solidarité avec El Tarf Les aides montent en flèche 27 Aoû 2022 Régions 67 fois Les aides montent en flèche Un vaste élan de solidarité a suivi, dès le lendemain, la tragédie du mercredi 17 août qui a causé la mort de 38 personnes et des blessures à 171 autres dans la wilaya d’El Tarf. En effet, des caravanes organisées par de nombreuses régions du pays ont convergé vers le chef-lieu de wilaya, sans oublier les aides dépêchées par des entreprises locales et des particuliers. Pendant les trois premiers jours, le wali avait annoncé quelques 300 tonnes de denrées alimentaires, de vivres, de literie et de médicaments. Ce chiffre a maintenant dépassé les 2.000 tonnes. Il s'agit de palettes d'eau minérale, de semoule, de farine, de sucre, d'huile, de lait, de tomate en conserve, de draps, de couvertures, de médicaments, de produits d'entretien et de détergents. Par conséquent, les bénévoles rencontrent des difficultés pour stocker toutes ces aides à travers les différents centres de collectes, dont le plus important se trouve à l'unité principale de la Protection civile. Il convient de mentionner que ces aides ont commencé à être distribuées, dès le samedi 20 août, aux familles sinistrées habitant dans les communes où le recensement a été effectué. Outre les convois de poids lourds chargés de divers produits alimentaires, il y avait aussi les voitures des citoyens qui ont tenu à prendre part à cet élan de solidarité chaleureusement salué par la population. A leur arrivée, ces convois ont été accueillis par différentes associations, des volontaires, des scouts ainsi que le Croissant Rouge Algérien (CRA). Iheb