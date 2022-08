Algérie : Macron signera ce samedi un accord de « partenariat renouvelé » entre les deux pays J.-L.D. avec AFP - Hier à 20:49 Emmanuel Macron est en visite à Alger pour déminer certains sujets brûlants et renouer des liens Emmanuel Macron à Alger, le 6 décembre 2017. © Ryad KRAMDI / AFP COLONISATION - Emmanuel Macron est en visite à Alger pour déminer certains sujets brûlants et renouer des liens Evoquant une «histoire d'amour avec l'Algérie», le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il prolongera sa visite dans ce pays en revenant samedi à Alger pour signer un «partenariat renouvelé» avec son homologue Abdelmajid Tebboune. «Je reviendrai après Oran à Alger pour saluer le président Tebboune et ses ministres et signer une déclaration commune, décidée hier et pendant la nuit, car les choses se font bien dans l'enthousiasme du moment», a-t-il dit devant la communauté française à Alger. L'Elysée a évoqué un «partenariat renouvelé, concret et ambitieux». Histoire complexe Related video: Emmanuel Macron et l'Algérie : une relation conflictuelle Jouer Heure actuelle 0:15 Emmanuel Macron et l'Algérie : une relation conflictuelle Avec l'Algérie, c'est «une histoire qui n'a jamais été simple. Mais qui est et qui restera, parce que nous le voulons, une histoire de respect, d'amitié et, oserais-je le dire, d'amour», a dit Emmanuel Macron. Il a précisé qu'il s'agirait d'«un partenariat nouveau pour et par la jeunesse», annonçant d'ores et déjà l'acceptation de 8.000 étudiants algériens de plus cette année en France, qui rejoindront un contingent annuel de 30.000 jeunes. Avec l'Algérie, «soyons idéalistes et besogneux», a ajouté Emmanuel Macron en disant vouloir «faire émerger des projets de coopération dans tous les domaines». Il a défendu l'idée d'une «mobilité choisie» pour l'attribution de visas aux Algériens, pour former «une nouvelle génération franco-algérienne dans l'économie, les arts, etc...» Echange jusqu'au bout de la nuit Paris veut aider à «la formation de la jeunesse» en Algérie, avec l'implantation d'une école 42 (école de codage ouverte aux non diplomés) à l'initiative du propriétaire du groupe de télécommunications Iliad, Xavier Niel. En outre, un incubateur commun de start-ups opérant dans le domaine du numérique sera mis en place. Le programme de Emmanuel Macron prévoit qu'il se rende dès vendredi soir à Oran, ville de l'Ouest connue pour sa liberté d'esprit et sa créativité. Il y rencontrera samedi des jeunes artistes et des sportifs dont des champions de breakdance. Il doit aussi aller visiter la boutique du célèbre label de musique raï Disco Maghreb, remise au goût du jour par le Français DJ Snake. Macron et Tebboune ont eu plusieurs entrevues jeudi, en tête-à-tête ou avec divers ministres notamment de la Défense. Ils ont discuté «jusqu'au milieu de la nuit» de la question des visas, selon Emmanuel Macron, après que la France a décidé à l'automne 2021 de diviser le nombre de visas octroyés par deux pour l'Algérie, jugée trop peu coopérative dans la réadmission de ses ressortissants expulsés de France. Outre le dossier mémoriel autour de la colonisation française de l'Algérie (1830-1962), cette question a empoisonné ces derniers mois les relations bilatérales. Sport Football : Pour Emmanuel Macron, un match France-Algérie « serait une bonne chose » Monde Emmanuel Macron poursuit sa visite en Algérie pour « bâtir l’avenir »