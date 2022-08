La (très) Grande Mosquée d’Alger s’ouvre à Emmanuel Macron Par notre envoyé spécial à Alger, Jérôme Cordelier - jeudi Du haut de ce minaret, combien de siècles ? à venir ? vous contemplent ? La Grande Mosquée d'Alger, qu'Emmanuel Macron visitera lors de son voyage en Algérie, détient un minaret de 265 mètres. Monter par ascenseur ses 43 niveaux, jusqu'à son sommet, et contempler la vue à couper le souffle sur la baie d'Alger et l'ensemble de la ville est une expérience assez incroyable. De là, la Basilique Notre-Dame d'Afrique ? qui a été ouverte en 1872 ?, sur son promontoire face à la mer, semble un petit point minuscule? Le minaret de la Grande Mosquée est le plus haut du monde, ce fut voulu ainsi : il dépasse le minaret de la Mosquée d'Hassan II à Casablanca, qui culmine à 210 mètres. La (très) Grande Mosquée d’Alger s’ouvre à Emmanuel Macron De toute façon, cette Grande Mosquée d'Alger porte bien son nom : toutes les dimensions sont spectaculaires. Cet établissement, dont la construction a commencé en 2012 pour s'achever en 2019, a été conçu par un architecte allemand, Jürgen J. K. Engel, mais construit par des Chinois ? il se dit que les Allemands craignaient de ne pas pouvoir édifier une structure aussi haute assez solide, les Chinois ont apparemment eu moins de scrupules? La (très) Grande Mosquée d’Alger s’ouvre à Emmanuel Macron C'est la plus grande mosquée d'Afrique. Elle s'étend sur un site de? 30 hectares, et il comprend une médiathèque, des amphithéâtres, des centres de recherche, une banque, et même une piste d'hélicoptère. Au total, on peut y accueillir 120 000 personnes, soit une fois et demi le Stade de France. La gigantesque salle de prière, avec ses mosaïques, son immense lustre et ses kilomètres de tapis moelleux que l'on foule, comme il se doit, sans chaussures, peut à elle seule accueillir 35 000 fidèles. Emmanuel Macron risque de se sentir bien petit dans cette immensité, comme tout visiteur. Qui, pour l'instant, n'ont pas été très nombreux : à part la salle de prière, les autres installations ne sont pas encore ouvertes au public?