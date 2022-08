Alger envisagerait d’augmenter de 50 % ses livraisons de gaz à la France.nouvelobs.com - Il y a 4 h Alger envisagerait d’augmenter de 50 % ses livraisons de gaz à la France © Copyright 2022, L'Obs A la veille du déplacement d’Emmanuel Macron en Algérie, l’Elysée avait assuré et insisté : La question du gaz, en plein conflit en Ukraine et qui fait craindre des pénuries dans certains pays européens, « n’est pas l’objet du déplacement » du président français. Puis pressé par les questions des journalistes qui l’accompagnaient durant ces trois jours de visite, Emmanuel Macron a balayé le sujet en assurant qu’il n’était pas venu en Algérie pour quémander, tout en admettant que l’approvisionnement en gaz faisait partie des nombreux dossiers discutés avec son homologue, Abdelmadjid Tebboune : « La France dépend peu du gaz dans son mix énergétique, à peu près 20 %, et dans cet ensemble, l’Algérie représente 8 à 9 %, on n’est pas dans une dynamique où le gaz algérien pourrait changer la donne », a-t-il expliqué après sa visite du cimetière chrétien et israélite de Saint-Eugène à Alger. Une relation enfin apaisée entre la France et l’Algérie ? Macron veut toujours y croire Cette communication n’a pourtant dupé personne. Comment croire que ce sujet brûlant, alors que l’Algérie est l’un des principaux fournisseurs d’énergie de la France, avec 10 % du gaz importé, le troisième fournisseur de l’Union européenne (après la Russie et la Norvège), le premier exportateur africain et le septième producteur mondial de gaz, n’a pas été mis sur la table ? En effet, selon les informations d’Europe 1 et de BFMTV, Alger envisage d’augmenter de 50 % de ses volumes actuels ses livraisons de gaz à la France. Si rien n’est encore signé, des discussions seraient en cours entre Engie, dont la patronne Catherine MacGregor était du voyage, et l’Algérie pour confirmer un engagement oral algérien, rapporte Europe 1. Related video: Algérie : trois jours à risque pour Emmanuel Macron Colonisation, gaz, nucléaire, guerre en Ukraine : ce qu’il faut retenir des déclarations de Macron en Algérie Une source proche de l’exécutif citée par BFMTV a précisé : « Il y a en ce moment des discussions entre Engie et le gouvernement algérien pour augmenter les livraisons de gaz et de GNL [gaz naturel liquéfié]. Ces discussions ont débuté conformément à l’accord de juin 2022 et semblent être en bonne voie. Les proportions ne sont pas encore arrêtées, +50 % serait une cible crédible. » gouvernement, Olivier Véran, sur BFMTV, arguant qu’il n’avait « pas à commenter ce qui relève de la diplomatie française et de la diplomatie algérienne ». Mais « des annonces seront faites prochainement », a-t-il ajouté, soulignant qu’il y avait eu « rapprochement dans le cadre du déplacement » d’Emmanuel Macron. Le ministère de la Transition énergétique a confirmé de son côté que « des échanges sont en cours entre Engie et la Sonatrach », groupe pétro-gazier public algérien, « dans (le cadre de) la stratégie de diversification de nos approvisionnements en gaz menée par le gouvernement depuis plusieurs mois ». Le ministère, sans confirmer chiffres ou annonces, a rappelé que « les deux entreprises sont liées contractuellement depuis des décennies et poursuivent ce dialogue à la lumière des circonstances présentes ». L’Algérie courtisé par les pays européens Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Algérie voit défiler les dirigeants européens cherchant des alternatives au gaz russe, dont certains sont très dépendants, comme l’Allemagne. Alger est devenue ces derniers mois le premier fournisseur de gaz de l’Italie, via le gazoduc Transmed qui passe par la Tunisie, après un accord passé en avril 2022 entre le géant algérien des hydrocarbures Sonatrach et l’italien Eni. L’Allemagne souhaite également rejoindre le cercle des pays qui bénéficient du gaz algérien. Le chancelier Olaf Scholz s’est rendu à Alger en février pour discuter de ce sujet. Emmanuel Macron, s’est félicité qu’Alger aide « à la diversification » des approvisionnements en gaz de l’Europe. Il a « remercié » l’Algérie d’avoir augmenté les volumes injectés dans le gazoduc qui approvisionne l’Italie. « C’est bon pour l’Italie, c’est bon pour l’Europe et ça améliore la diversification de l’Europe », auparavant trop dépendante du gaz russe. En outre, il a souligné que la France avait déjà « sécurisé ses volumes » pour l’hiver, et « les stocks sont à 90 % ». « Par contre, c’est une très bonne chose qu’il y ait une collaboration accrue et plus de gaz vers l’Italie », a-t-il insisté, soulignant la nécessité d’une « solidarité européenne ». « A plus long terme, on veut consolider le partenariat entre TotalEnergies et Sonatrach »a-t-il encore dit.