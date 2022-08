Une déclaration algéro-française signée: Une nouvelle dynamique par El-Houari Dilmi Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, samedi après-midi, avec son homologue français, M. Emmanuel Macron, la cérémonie de signature de cinq (5) accords de coopération et de partenariat entre les deux pays dans divers domaines. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de signature de la "Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé" entre l'Algérie et la France, le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que "c'est une visite excellente, nécessaire et utile pour la relation entre les deux pays. De mon point de vue, c'est une visite très réussie qui a remis beaucoup de choses à leur place", a déclaré le chef de l'Etat. La déclaration du président de la République a eu lieu au salon d'honneur de l'aéroport international Houari-Boumediene, en présence du Président Macron et des délégations des deux pays. La visite du président Français a ainsi "permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas la personnalité même du Président Macron", a ajouté le Président Tebboune. Le président de la république a aussi évoqué la réunion de très haut niveau qui a réuni à Alger vendredi les présidents et les services de sécurité des deux côtés, "pour la première fois depuis l'indépendance", annonçant des actions communes "dans l'intérêt de notre environnement géopolitique". Pour "rehausser leurs concertations politiques", Paris et Alger vont instaurer un "Haut conseil de coopération" au niveau des chefs d'Etat, afin "d'approfondir dans un esprit de confiance et respect mutuels, des réponses adaptées aux questions bilatérales, régionales et internationales", prévoit la Déclaration d'Alger. Arrivé jeudi à Alger, où il a été accueilli par le président de la république Abdelmadjid Tebboune, le président français s'était rendu dans la soirée de vendredi, dans la ville d'Oran. Macron a débuté, samedi matin, sa visite dans la ville d'Oran, par la Basilique de Santa Cruz, sur les hauteurs de la ville. Sur place l'hôte d'El Bahia a reçu des explications sur ce haut lieu historique qui reste un lieu de promenade pour les Algériens. Sur sa route vers la désormais célèbre boutique ‘Disco Maghreb', sur l'ex-boulevard Charlemagne d'Oran, le président français a marqué une halte au niveau de la grande Bibliothèque d'Oran pour saluer les Oranais. Descendant de sa voiture, Macron s'est offert un bain de foule improvisé face à une foule qui scandait : « 1.2.3 viva l'Algérie ». A la boutique ‘Disco Maghreb', « temple de la musique raï des années 1980 et 1990, devenu célèbre sur la scène mondiale après la sortie du récent vidéoclip éponyme de la star internationale DJ Snake, le chef de l'Etat français, accompagné de la ministre française de la Culture, a été accueilli par son propriétaire, Boualem Disco Maghreb en présence de l'écrivain Kamel Daoud, Abdelkader Secteur, Zahouania ou encore Yamina Benguigui, ancienne ministre déléguée à la Francophonie. Un verre de thé à la main, il a devisé avec le patron du label, Boualem Benhaoua, qui lui a annoncé que « de nouveaux talents seraient prochainement enregistrés dans un studio du bord de mer ». Un dispositif spécial a été mis en place, la veille par les autorités locales, en prévision du déplacement du chef de l'Etat français, dans la capitale de l'Ouest algérien. La route menant au Fort de Santa Cruz a été fermée jusqu'à hier après-midi. L'arrêt et le stationnement ont également été interdits sur plusieurs axes routiers de la ville d'Oran. Macron a achevé sa visite à Oran par une visite au Palais des sports ‘Hamou Boutelelis' à M'dina Djedida, où il a assisté à un spectacle de break dance, animé par de jeunes artistes au cours duquel il a eu l'occasion d'échanger avec des jeunes sportifs d'élite présents sur les lieux. Le président français, Emmanuel Macron, a entamé, jeudi, une visite officielle de trois jours en Algérie, à la tête d'une délégation. Il a été accueilli à son arrivée à l'Aéroport international d'Alger par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence de hauts responsables de l'Etat et de membres du Gouvernement.