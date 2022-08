Aménagement urbain à Berrahal (Annaba) On marche sur la tête ! 28 Aoû 2022 Annaba 195 fois On marche sur la tête ! S.-E. La commune de Berrahal, pourtant considérée comme étant le poumon de la wilaya sur tous les plans, souffre d’une anarchie ambiante et d’une déliquescence des institutions de l’Etat en matière de gestion. Il est vrai que parler des constructions illicites à Berrahal est devenu banal aujourd’hui. Cependant, construire une route traversant une propriété privée au profit des bâtisses illicites avec, en prime, des poteaux électriques au beau milieu de la chaussée, cela relève du rarissime. Cette nouvelle affaire, objet d’une large diffusion sur la toile, est venue éclabousser la cité Sidi Ali, située sur les hauteurs de Berrahal, où beaucoup de constructions illicites, dont des villas de luxe, ont vu le jour ces deux dernières années, dans un silence complice des autorités. La question que tout le monde pose à Berrahal est la suivante : qui est le premier à avoir vu le jour, le poteau électrique ou la route ?