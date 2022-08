Le phishing Pour vous prémunir contre cette forme d'escroquerie de plus en plus répandue sur internet, Caisse d'Epargne vous livre ses bonnes pratiques. Différents types de phishing Bonnes pratiques Qu’est-ce que c’est ? Le Phishing (ou hameçonnage) est une technique frauduleuse consistant à envoyer de manière massive un message semblant légitime (il peut s’agir de mail le plus souvent, ou de SMS) pour inciter la victime à cliquer sur un lien ou une pièce jointe potentiellement malveillants. L’identité d’organismes ou d’entités connues (Netflix, organismes d’état comme le site des impôts, etc.) tout comme celui de la Caisse d’Epargne, qu’il s’agisse de sa dénomination ou de son logo, est régulièrement utilisée par des tiers à des fins frauduleuses auprès de particuliers ou de PME/TPE. Les menaces L’ouverture d’une pièce jointe ou l’accès à un lien peuvent conduire à l’installation d’un malware ou ransomware(*) sur votre ordinateur. L’accès à un lien non sécurisé peut permettre le vol et/ou la fuite de données confidentielles comme vos identifiants/mots de passe, numéros et codes de cartes bancaires, etc. Ces données peuvent ensuite permettre au fraudeur de réaliser de l’ingénierie sociale : par exemple vous pouvez recevoir des appels de faux conseiller clientèle ou de faux service client, prétextant des paiements frauduleux ou des virements à annuler, qui seront en réalité validés par les codes que vous transmettrez. (*) chiffrement des données de l’ordinateur et réclamation d’une rançon contre le décryptage de ces données. jeune homme sur pc Les bonnes pratiques Limitez la diffusion de votre adresse email. Nettoyez régulièrement votre ordinateur à l’aide d’un antivirus à jour. N’ouvrez pas les pièces jointes d’un e-mail non sollicité ou douteux. Ne cliquez pas sur les liens sans vous être assuré de leur origine. En cas de réception d’un phishing, signalez le mail sur https://www.cybermalveillance.gouv.fr/ et supprimez le mail. En ce qui concerne l’accès à votre compte, privilégiez l’accès direct par l’application mobile ou la page d’accueil de votre banque en ligne (en saisissant l’adresse du site internet ou via votre favori), sans cliquer sur un lien transmis par mail ou sms. Un conseiller clientèle ou téléopérateur ne vous demandera jamais de données de connexion ou d’informations bancaires de type identifiant/mot de passe, numéro de carte bancaire, code de validation reçu par SMS, validation Secur’Pass, etc. Parlez-en autour de vous. Consultez régulièrement nos conseils en matière de sécurité sur notre site. Reconnaitre un mail de phishing Exemple email de Phishing Vérifiez l’adresse email : si l’expéditeur ou si l’adresse email vous semble suspecte, il s’agit certainement d’une tentative de Phishing. Soyez prudents avec les liens et ne cliquez pas sans vous assurer de leur véritable destination : positionnez le curseur de votre souris sur le lien, cela vous révèlera la véritable adresse du site sur lequel vous arriverez en cliquant. Sur un smartphone un appui long vous donnera le même résultat. Soyez attentif au contenu et au niveau de langage : faites preuve de méfiance si le message contient des fautes de grammaire ou d’orthographe (même si ce critère est de moins en moins déterminant). Méfiez-vous des demandes étranges, urgentes, illégitimes, alléchantes, ou vous demandant vos informations personnelles (codes, identifiants, mots de passe, N° de CB, etc.). Méfiez-vous des pièces jointes : n’ouvrez que celles que vous attendez et ne cliquez jamais sur un document qui vous parait suspect. Que faire si j’en ai été victime ? Contactez dès que possible votre conseiller ou le service client de votre banque. Connectez-vous à votre espace banque en ligne ou mobile légitime et changez votre code d’accès, ou demandez à votre conseiller de le réinitialiser. Faites immédiatement opposition à votre carte bancaire sur votre application mobile, en appelant le numéro fourni par votre banque, ou à défaut le 0 892 705 705 (Ouvert 7 jours/7 et 24h/24 , numéro surtaxé) et conservez la référence de votre opposition. Si vous ne pouvez pas mettre en opposition votre carte rapidement, désactivez le paiement à distance ou les retraits sur votre appli mobile ou sur l’espace internet. Nettoyez votre ordinateur à l’aide d’un antivirus à jour. Les mesures de sécurité optimales sont appliquées au site internet et à l’application mobile Caisse d’Epargne, et prennent en compte l’évolution des risques et des méthodes des fraudeurs. Votre conseiller clientèle reste votre interlocuteur privilégié pour vous apporter tous les conseils en matière de sécurité, et pour vous guider et vous accompagner dans vos démarches.