« Le pénitencier »

Johnny Hallyday Les portes du pénitencier Bientôt vont se fermer Et c’est là que je finirai ma vie Comm’d’autres gars l’ont finie Pour moi ma mère a donné Sa robe de mariée Peux-tu jamais me pardonner Je t’ai trop fait pleurer Le soleil n’est pas fait pour nous C’est la nuit qu’on peut tricher Toi qui ce soir a tout perdu Demain tu peux gagner. O mères, écoutez-moi Ne laissez jamais vos garçons Seuls la nuit traîner dans les rues Ils iront tout droit en prison Toi la fille qui m’a aimé Je t’ai trop fait pleurer Les larmes de honte que tu as versées Il faut les oublier Les portes du pénitencier Bientôt vont se fermer Et c’est là que je finirai ma vie Comm’d’autres gars l’ont finie