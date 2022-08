Feux de forêt: accélérer l'opération d'acquisition des avions bombardiers d'eau 29 Aoû 2022 Actualité 144 fois Feux de forêt: accélérer l'opération d'acquisition des avions bombardiers d'eau Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, l'accélération de l'opération d'acquisition des avions bombardiers d'eau, relevant que l'Algérie devra réceptionner le premier avion en décembre prochain, et le deuxième durant le premier semestre de 2023, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres. A l'entame de la réunion, le président de la République et les membres du Gouvernement ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes des récents feux de forêt, avant d'évoquer les mesures prises pour y faire face. "Le Président a ordonné l'accélération de l'opération d'acquisition des avions bombardiers d'eau, l'Algérie devant réceptionner le premier avion en décembre prochain, et le deuxième durant le premier semestre de 2023. Il s'agit de grands avions d'une capacité de 12.000 litres au moins, contrairement aux petits avions dont le ravitaillement nécessite des citernes, outre leur performance limitée, et leur recours exclusif aux eaux douces", précise le communiqué. Par ailleurs, et après avoir suivi un exposé sur la campagne moisson-battage, le Président Tebboune a instruit le ministre de l'Agriculture d'accélérer l'indemnisation des agriculteurs affectés, avant le début de la saison agricole en leur assurant tous les moyens nécessaires. Il a ordonné, en outre, "l'indemnisation du reste des victimes des récents incendies à travers un recensement minutieux associant les autorités locales", souligne la même source. Le Président Tebboune a présenté ses remerciements à tous les acteurs ayant participé à l'extinction des incendies, éléments de la Protection civile, agents des Forêts, les différentes unités de l'Armée nationale populaire (ANP), les volontaires et tous les Algériens, qui ont "confirmé, encore une fois, la solidité de l'unité nationale à travers cet élan de solidarité".