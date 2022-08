Epuration des eaux à Annaba La clé du développement durable 29 Aoû 2022 Annaba 203 fois La clé du développement durable Salah-Eddine Le recyclage des eaux usées dans la wilaya d’Annaba a été avant-hier, samedi 27 août, au centre d’une rencontre-débat publique à la cafétéria du Palais des Arts et de la Culture de la ville. Cette rencontre a été animée par le directeur de l’Environnement, celui de l’Office National de l’Assainissement (ONA) de la wilaya, celui de l’Agence de Bassin Hydrographique Constantinois Seybouse Mellegue, ainsi que des professeurs universitaires et des experts en la matière. Nous apprenons auprès des organisateurs que cette action, placée sous le thème « l’épuration des eaux, clé d’un développement durable », rentre dans le cadre des préparations aux assisses nationales, prévues le mardi 22 novembre à Annaba. Elle fait suite à une initiative de l'Association Nationale pour la Protection de l'Environnement et de lutte contre la Pollution (ANPEP), basée dans la wilaya. A noter que cette rencontre a été caractérisée par un débat fructueux entre les participants. Des explications sur la récupération des eaux usées, les différents traitements destinés à en éliminer les impuretés, leur stockage et leur utilisation à nouveau ont été données à cette occasion. Selon les intervenants, le recyclage des eaux usées a un double objectif : il permet à la fois d'économiser les ressources en amont en les réutilisant, notamment dans les secteurs de l’Agriculture et l’Industrie, mais aussi de diminuer le volume des rejets pollués. A noter que directeur de l’Environnement de la wilaya a fait part, lors de cette rencontre, du projet de réalisation d’une Station d’Epuration des Eaux Usées (STEP) à El Guentra. Cette dernière est une localité implantée aux abords du lac Fetzara et relevant de la commune de Sidi Amar. Cette STEP prendra en charge les rejets provenant de la nouvelle-ville et des différentes cités et localités de la daïra de Berrahal. Les extensions urbaines des communes de Berrahal et El Bouni ont, en effet, bénéficié d'un projet commun portant réalisation d'une STEP, inscrite au titre d'un programme d'urgence. Ladite station est destinée à répondre aux besoins nés de la réalisation des extensions urbaines, la nouvelle-ville, le pôle urbain Kalitoussa et le site d’El Guentra. Elle assurera le traitement des eaux usées des couloirs de la cité du 1er mai à Kheraza, dans la commune d'El Bouni, et de Echabia-Laïb Amar, dans la commune de Berrahal, selon les précisions fournies par les intervenants. La réalisation de cette nouvelle infrastructure remédiera à la dégradation de l'environnement constatée aux nouveaux sites urbains situés à proximité immédiate des couloirs indiqués, a souligné la même source. Quant au premier responsable de l’ANPEP, selon lui, la wilaya a besoin de multiplier ses capacités en matière de traitement des eaux usées afin de couvrir les nouvelles zones d'extension urbaine. L’on peut citer comme exemple Boukhadra, Bouzaâroura (El Bouni) et Kalitoussa (Berrahal), en plus du pôle urbain intégré de Draâ Errich. La réutilisation des eaux usées permet d’acheminer des quantités supplémentaires d'eau de bonne qualité en accélérant leur cycle d'épuration naturelle, a-t-il déclaré. Il convient de rappeler que la STEP de Laalaligue, se trouvant dans la daïra d’El Bouni, est la troisième à l’échelle du pays en matière de capacités de traitement, avec 83.000 mètres cubes par jour traités. Ce gigantesque ouvrage hydraulique permettra à la wilaya d’atteindre un double objectif en matière de dépollution et de mobilisation des ressources en eau non conventionnelles, au bénéfice de l’agriculture et de l’industrie.