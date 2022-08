Salon des établissements de formation à Annaba Jeunes, venez nombreux ! 29 Aoû 2022 Annaba 114 fois Jeunes, venez nombreux ! Le Centre de Loisirs Scientifiques (CLS) d’Annaba offre l’occasion d’en savoir plus sur les différentes offres de formation dispensées par des instituts et des écoles agréés. Ce sera justement via la tenue du deuxième salon des établissements de formation étatiques et privés, qui se déroule dans la période allant du samedi 27 au mardi 30 août. Cet événement est organisé par l’Institut Méditerranéen de Management. Il connait la participation de plusieurs institutions ainsi que d’écoles de formation professionnelle, d’apprentissage des langues et de formations techniques, à l’image de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture d’Annaba. On y compte également des écoles spécialisées dans les formations touristiques, ou encore dans le domaine médical et parapharmaceutique, ainsi que d’autres dans le secteur du management et de la gestion. Ainsi, cet événement se veut une occasion qui permettra aux jeunes de s’informer sur les filières, les diplômes et les secteurs que proposent ces établissements. Il importe de mentionner que les jeunes sont de plus en plus à la recherche d’une formation qui correspond à leurs attentes. Mais quand vient le moment de choisir, ils hésitent sans aboutir à une décision finale. Effectivement, les formations se ressemblent de plus en plus. Donc, qu’est-ce qui va distinguer une école d’une autre ? Afin de répondre à leurs préoccupations, les organisateurs ont mis à la disposition de ces jeunes des spécialistes ainsi que des représentants de chaque institution. Ils se chargeront dès lors de les renseigner sur les spécialités, les offres, les diplômes, les coûts ainsi que la durée de chaque formation proposée grâce à des espaces et des stands qui y sont dédiés. Ces participants fourniront, en outre, des conseils en termes d’orientation qui vont aider les jeunes à construire un choix adéquat en fonction de leurs centres d’intérêt et une vision plus précise des parcours proposés. Hanine Boucenna