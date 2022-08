Emmanuel Macron, premier président français à visiter une mosquée en Algérie (Vidéo) 27 août 2022 15:41 Publié par admin DIA-27 août 2022: Le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, a effectué, vendredi après-midi, une visite à Djamaâ El-Djazair à El Mohmmadia (Alger). La première d’un chef d’Etat français, puisque de tous les présidents français qui ont visité l’Algérie, il est le premier à visiter une mosquée en Algérie. Une visite qui a été d’ailleurs pas montré par les médias français, qui ont plus médiatiser sa visite au fort et la chapelle de Santa Cruz à Oran. Durant sa visite à la grande mosquée, M. Macron et sa délégation étaient accompagnés par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek Belaribi, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et le recteur de Djamaâ El-Djazair avec rang de ministre, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini. Le Président français a contemplé cet édifice religieux, culturel et scientifique, en écoutant les explications fournies par les responsables de cette mosquée, la plus grande d’Afrique et la troisième plus grande au monde, après la mosquée Al-Haram à la Mecque et la mosquée Al-Nabawi à Médine. A la fin ce cette visite, des cadeaux symboliques ont été remis au chef d’Etat français et sa délégation.