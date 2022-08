Les Russes de Gazprom coupent le robinet de gaz à la France à partir de jeudi: quelles conséquences? Victor Joanin (édité par J.A.) - Il y a 4 h | 22 Partager Les flux de gaz russe vers la France seront totalement suspendues jeudi, après l'annonce mardi soir par le géant russe Gazprom de la suspension totale à cette date de ses livraisons au groupe français Engie. Yuri Kadobnov - AFP Gazprom va suspendre entièrement à partir de jeudi ses livraisons de gaz au groupe français Engie. C'est officiellement en raison d'impayés que Gazprom a fermé le robinet. Le géant russe affirme qu'Engie n'a pas totalement payé les livraisons de juillet. Une suspension complète "jusqu'à la réception en intégralité des sommes financières dues pour les livraisons", a indiqué le groupe russe dans un communiqué mardi soir. Related video: Le russe Gazprom réduit encore un peu plus ses livraisons de gaz à la France Le russe Gazprom réduit encore un peu plus ses livraisons de gaz à la France La France se retrouve donc sans gaz russe alors que l'hiver approche. Les conséquences seront toutefois mesurées, car cette fermeture du robinet russe était un risque connu et a été anticipé. Un arrêt qui pèsera quand même sur les prix Les dirigeants d'Engie ont pris les devants pour trouver d'autres fournisseurs, a réagi la Première ministre, Elisabeth Borne, qui s'est voulu rassurante. Les stocks de gaz sont déjà très largement remplis, à 91,47% selon les derniers chiffres de mardi soir, et les importations de gaz russe représentent de toute façon une part infime de ce qui est consommé en France : 17% en temps normal, et 4 % depuis le début de la guerre en Ukraine. Cet arrêt des livraisons pèsera forcément sur les prix du gaz, et donc sur les caisses de l'Etat et des entreprises, mais les ménages seront préservés grâce au bouclier tarifaire, en vigueur jusqu'à la fin de l'année. La principale crainte désormais serait que Gazprom agisse de la même manière avec les pays d'Europe de l'est et suspende ses livraisons à la Pologne ou à l'Allemagne, ce qui mettrait en péril toute leur économie.