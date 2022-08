Possibilités de financement de projets industriels : Arnaud Montebourg et François Touazi chez Arkab août 26, 2022 - 7:31Rédaction 25 Commentaires Arkab Montebourg De gauche à droite : Arnaud Montebourg, Mohamed Arkab et François Touazi. D. R. Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu vendredi à Alger, le président de l’Association France-Algérie et le directeur général de la société d’investissement privé Ardian, rapporte l’APS selon le communiqué du ministère. «Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu aujourd’hui vendredi 26 août 2022, au siège de son département ministériel, le président de l’Association France-Algérie, Arnaud Montebourg et le directeur général d’Ardian, président du cercle de réflexion CapMena, François Touazi», a fait savoir la même source. Les entretiens ont porté sur les perspectives de coopération dans le domaine technologique (hydrocarbures et mines) et les possibilités du financement des projets industriels, rapporte le communiqué. R. E.