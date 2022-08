L’Algérie prochain grand pôle gazier méditerranéen août 31, 2022 - 9:55Rédaction 4 Commentaires gazoduc réserves de gaz Les capacités des pipes sont utilisées. D. R. Une contribution de Khaled Boulaziz – La guerre en Ukraine offre à l’Algérie une occasion unique de mettre en place une nouvelle stratégie afin d’exploiter judicieusement ses réserves de gaz, alors que l’Europe se démène pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes. Tandis que l’Europe s’efforce de diversifier ses fournisseurs étrangers de gaz, de nombreux pays rejoignent la liste des partenaires potentiels : des poids lourds comme l’Australie, le Qatar et les Etats-Unis, à d’autres acteurs importants comme l’Azerbaïdjan, l’Egypte, la Libye et l’Algérie. Le rôle potentiel du pays est clairement renforcé par l’existence de trois gazoducs sous-marins qui le relient déjà à la péninsule ibérique et à l’Italie. Au moins deux d’entre eux, le Pedro-Duran-Farell, reliant l’Algérie à l’Espagne et au Portugal via le Maroc (fermé depuis le 1er novembre en raison des tensions croissantes entre l’Algérie et le Maroc) et l’Enrico-Mattei, reliant l’Algérie à l’Italie via la Tunisie, sont sous-utilisés. Ce pipeline, également connu sous le nom de Transmed, transporte 22 milliards de mètres cubes (milliards de mètres cubes) par an, soit 30% de moins que sa capacité réelle. Si, dans les mois et les années à venir, l’Union européenne se tourne vers l’Algérie, parmi d’autres fournisseurs étrangers, pour acheter plus de gaz, trois questions doivent être adressées : – l’Algérie a-t-elle été, historiquement, un fournisseur fiable pour les clients occidentaux ? – L’Algérie dispose-t-elle d’importantes réserves de gaz ? – A-t-elle la capacité de soutenir des volumes plus élevés d’exportations de gaz à l’avenir ? A la première question : l’Algérie exporte du gaz depuis 1964 et a toujours respecté scrupuleusement ses contrats. Le gaz naturel liquéfié a été inventé en Algérie par Shell entre 1961 et 1964 lorsque la première cargaison algérienne de GNL a été acheminée vers le Royaume-Uni. Plus d’un demi-siècle plus tard, la compagnie pétrolière et gazière publique algérienne Sonatrach vend du gaz à la Grèce, à la Turquie, à l’Italie, à la France, au Royaume-Uni et à la Belgique. Pour la première fois depuis qu’elle a renoncé aux contrats GNL qu’elle avait signés avec Sonatrach en 1978 – pour des raisons inconnues à ce jour des négociateurs algériens –, l’Allemagne s’intéresse au gaz algérien. Ni les litiges commerciaux passés en arbitrage international ni la guerre civile des années 1990 n’ont ébranlé la fiabilité de la Sonatrach.