Gazprom annonce que les livraisons de gaz vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream sont "entièrement" suspe

Le géant russe a annoncé avoir "entièrement" suspendu ses livraisons de gaz vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream en raison de travaux de maintenance devant durer trois jours. Gazprom annonce que les livraisons de gaz vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream sont "entièrement" suspendues Gazprom annonce que les livraisons de gaz vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream sont "entièrement" suspendues © Fournis par franceinfo Les Européens sont de nouveau en alerte alors que les livraisons via le gazoduc Nord Stream ont été interrompues, mercredi 31 août, pour des travaux de maintenance, programmée jusqu'à samedi. Les travaux "prévus sur une station de compression de gaz ont débuté", a annoncé le groupe russe Gazprom dans un communiqué publié sur son compte Telegram. Le flux de gaz est effectivement tombé à zéro aux première heures de la matinée, ont confirmé les données mises en ligne par le réseau européen de transport de gaz Entsog et par le site de la société Nord Stream. Cette interruption survient alors que Gazprom a réduit de 80% les quantités livrées par Nord Stream au fil des derniers mois, plaçant l'énergie au cœur d'un bras de fer entre Moscou et les Occidentaux qui accusent régulièrement la Russie d'utiliser le gaz "comme une arme". Pour le patron de l'Agence allemande des réseaux, Klaus Müller, les travaux qui débutent sont ainsi Related video: Trois jours sans gaz russe : Gazprom suspend ses livraisons vers l'Europe "incompréhensibles sur le plan technique". L'expérience montre que la Russie "prend une décision politique après chaque soi-disant 'maintenance'", a-t-il observé. Interrogé sur la reprise des flux à l'issue des trois jours de pause, le porte-parole du gouvernement russe, Dmitri Peskov, avait assuré "qu'en dehors des problèmes techniques causés par les sanctions, rien n'interfère avec les livraisons". Or, les capitales occidentales "ont imposé des sanctions contre la Russie, qui ne permettent pas d'effectuer des travaux normaux d'entretien et de réparation". En France, "on est plutôt confiants sur l'approvisionnement" Les flux de gaz russe vers la France seront totalement taris jeudi, après l'annonce par le géant russe de la suspension totale à cette date de ses livraisons au groupe français Engie. La présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'est toutefois dite confiante "sur la capacité à passer l'hiver en France sans gaz russe", concernant l'approvisionnement. Sur LCI, Emmanuelle Wargon a cependant alerté sur un possible effet sur les prix. "En termes d'approvisionnement, de volumes, on est plutôt confiants sur la capacité à passer l'hiver en France sans gaz russe", a-t-elle poursuivi. a estimé Emmanuelle Wargon, soulignant l'effort de diversification des approvisionnements et le bon remplissage des stockages. Interrogée sur une possible augmentation des prix de l'énergie en 2023 pour les ménages, elle a estimé qu'il était "trop tôt pour le dire".