Transports à Ali Mendjeli (Constantine) Vols de câbles, la plaie ! 31 Aoû 2022 Constantine 225 fois Vols de câbles, la plaie ! L’entreprise Setram qui gère le tramway constantinois, aurait réglé définitivement le problème du vol de câbles électriques, selon des déclarations faites ces derniers jours à la presse locale par des responsables. En effet, ces vols ont provoqué la paralysie de la ligne Ali Mendjeli pendant environ trois mois. Ce qui a causé des pertes financières non négligeables à cette société. Cette situation a porté également un préjudice au déplacement rapide des citoyens entre cette nouvelle agglomération urbaine et le centre-ville de Constantine. Comme on l’a constaté, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Par conséquent, cette situation a fait le bonheur des taxis de la fraude qui s’en sont donné à cœur joie. Selon les mêmes sources, la méthode utilisée pour éviter ce phénomène a consisté en la mise en place d’un système de protection de ces câbles. Il s’agit d’un système de recouvrement en béton armé. Cependant, quelque soient les systèmes de protection, les responsables ne peuvent empêcher la survenue de pannes intempestives du réseau électrique. Effectivement, lors de la matinée d’avant-hier, lundi 29 août, les rames du tramway ont été brusquement immobilisées à l’intérieur de la ville d’Ali Mendjeli suite à la panne d’un transformateur électrique. Compte tenu de l’horaire de grande circulation, cet arrêt a causé beaucoup de déconvenues pour les usagers contraints de se rabattre sur les taxis pour rejoindre leurs postes de travail dans la ville de Constantine. Au-delà de son aspect conjoncturel, cette panne a démontré, combien même le transport par tramway est sans pareil en matière de sécurité et fluidité, que la contribution d’autres moyens de transport en commun dans la desserte de l’agglomération d’Ali Mendjeli est nécessaire. La ville nouvelle ne cesse, en effet, de s’étendre et s’agrandir par la création de grands pôles urbains, à l’instar de celui de l’extension ouest, une véritable ville dans la ville, dont l’indigence en équipements sociaux et en transport urbain est criarde. Il convient effectivement de noter que deux bus, souvent en panne, assurent la liaison entre ce nouveau pôle urbain au reste de la circonscription administrative. En conclusion, la question du transport urbain à l’intérieur de la circonscription administrative se pose dans tout son acuité. Mallem