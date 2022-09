Intempéries: Deux personnes emportées par la crue à Sidi Bel-Abbès par E.H. Dilmi / K. Boumediene Les importantes précipitations qui se sont abattues sur la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont fait au moins deux (02) morts, selon un bilan provisoire publié, hier mercredi, par la direction générale de la Protection civile. En effet, un oued gonflé par les eaux en furie est sorti de son lit dans la commune de Mezaourou, daïra du Telagh, pour emporter un tracteur et un véhicule léger à bord duquel se trouvaient deux sexagénaires qui ont péri, emportés par les eaux. Dans la wilaya de Tlemcen, de violents orages accompagnés de pluie et de grêle se sont abattus, mardi soir à El Gor (daïra de Sebdou), dans le sud du chef-lieu de la wilaya, entraînant d'importantes inondations et crues d'eaux. En effet, de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent l'eau dévaler le long es garages et les seuils d'entrées de plusieurs habitations. À sec durant tout l'été, le bassin versant traversant le village s'est transformé avec les quantités impressionnantes de crues inondant toutes les zones urbaines se trouvant sur leur passage. Selon des témoins oculaires, plusieurs animaux (bœufs, moutons, ânes, chiens, poules et vaches), des bicyclettes, des motos, des charrues ainsi qu'un tracteur, ont été emportés par de violents torrents dans d'autres endroits. Le déluge qui a frappé cette localité steppique a duré plus de deux heures. «Cela fait plus de 30 années que des inondations n'ont pas eu lieu dans notre localité. L'orage accompagné de grêle a débuté vers 18h et s'est poursuivi jusqu'à 20h30. Les crues ont provoqué l'effondrement d'une grande partie du mur de clôture du carré des Martyrs et endommagé le matériel et plusieurs sacs de farine d'une boulangerie», nous apprend le responsable local du bureau de l'Organisation des enfants de Chouhada, Djillali Meftah. Mais, aucune victime n'est à déplorer, selon la même source, qui précise que de nombreuses interventions des éléments de la Protection civile et la Gendarmerie nationale ont été effectuées en présence des autorités locales. Pour plus de vigilance, la circulation a été interrompue sur le tracé de ce bassin, en raison des précipitations exceptionnelles. Selon la direction générale de la Protection civile, des pluies torrentielles se sont également abattues dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar et Tébessa, où plusieurs interventions de la Protection civile ont été effectuées pour sauver plusieurs personnes piégées par les eaux. Des véhicules embourbés ont également été retirés de la gadoue de même que d'importantes quantités d'eaux pompées des habitations et autres locaux commerciaux. La RN 6, reliant les wilayas de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar à hauteur de la localité de Timiaouine a également été rouverte à la circulation après avoir dégagé les eaux qui obstruaient la voie. Dans la commune de Safsaf, wilaya de Tébessa, un oued en crue au lieu-dit «Merara», a nécessité l'intervention des éléments de la Protection civile qui ont procédé au pompage des eaux dans 5 habitations.