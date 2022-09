En perspective de l'hiver: Vaste opération de curage des avaloirs dans plusieurs communes par J. Boukraa Oran par sa position géographique a déjà été exposée à de terribles inondations. Plusieurs quartiers et des cités entières ont souffert à la moindre pluviosité, des flaques et lacs d'eaux pluviales se constituant obstruaient tout accès et toute circulation automobile. La protection de certaines communes contre les inondations est l'une des priorités du secteur de l'hydraulique à Oran. Dans ce cadre et en prévision de l'hiver, la majorité des communes de la wilaya d'Oran ont lancé des opérations de curage des avaloirs, du nettoyage des oueds et accotements des routes. Les opérations sont chapeautées par toutes les directions concernées à savoir la Société des eaux et d'assainissement d'Oran, les travaux publics, la direction de l'hydraulique, les communes et les délégations communales. A chaque hiver, après chaque saison des pluies, les Oranais vivent le calvaire. Le moindre déplacement, la moindre activité se transforment en épopée et en épreuve «décathlonienne». Rues et ronds-points gorgés d'eaux, quartiers inondés par les eaux pluviales et la boue. Les habitants gardent en mémoire des angoisses de ces faits les inquiétant à la petite averse. Les erreurs des années précédentes ont d'ailleurs montré que la ville se noie dans un verre d'eau et qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Les services concernés ont reçu des instructions pour accélérer les travaux de curage des avaloirs, et ce, dans le cadre des dispositions prises par la wilaya. Ces actions entreprises pendant la saison estivale réduiront d'une façon significative les dégâts qui pourraient être occasionnés suite à des inondations provoquées par les premières pluies d'automne, caractérisées parfois par une forte intensité. Cette opération vise en premier lieu les avaloirs qui ont été obstrués par toutes sortes de détritus (terre, boue, pierre ). La Protection civile estimait dans un rapport sur les risques d'inondation qu'il n'existe pas de régions prémunies contre ce risque et que ces évènements sont imprévisibles dans le temps et dans l'espace. Ces inondations sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes et les plus destructrices qui provoquent d'importants dégâts humains et matériels.