Echappée en pays inuit par Un Reportage Réalisé Par Réda Brixi Une belle occasion de profiter de ma présence à Montréal pour visiter le nord du Québec, plus précisément le pays des Amérindiens. Il suffisait de prendre l'autobus en direction du Québec et, par étapes, savourer le paysage et observer l'évolution humaine