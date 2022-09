Anatouf, la nouvelle perle de 17 ans du football algérien vient de Tindouf (Vidéo) DIA-31 août 2022: La sélection nationale des moins de 17 ans a décroché une troisième victoire consécutive en Coupe arabe de la catégorie, en s’imposant devant les Emirats arabes unis sur le score de 3 à 0, lundi à Sig pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe A. Les buts algériens ont été inscrits par Mohamed Abdelmoudjib (12e), Fethi Kessassi (34e) et Meslem Anatouf (86e). L’une des découvertes de ce tournoi, c’est bien le numéro 9 des verts Meslem Anatouf. Ce dernier a ébloui les observateurs par son talent et sa touche footballistique. Agé seulement de 17 ans Meslem Anatouf qui évolue comme avant centre dans l’académie de la FAF depuis 2019 est originaire de Tindouf, à l’extrême sud ouest du pays. Il est considéré par les spécialistes, comme une valeur sûre pour l’attaque des verts pour le futur. Mohamed Nassim