"Ça me saoule d’écrire tout ça, c'est rageant" : dégouté et blessé, Thomas Pesquet fait une très grosse mis

"Ça me saoule d'écrire tout ça, c'est rageant" : dégouté et blessé, Thomas Pesquet fait une très grosse mise au point

Lassé des attaques et des théories du complot sur la conquête spatiale, Thomas Pesquet a laissé éclater sa colère et a tenu à faire passer un message fort à ses abonnés.

Le samedi 3 septembre, la NASA doit effectuer un lancement vers la Lune sa nouvelle mégafusée, appelée Artemis. L'appareil a pour mission de propulser la capsule Orion jsuqu'en orbite autour de la Lune et ne prendra d'équipage à son bord. L'objectif est pour la NASA vérifier que le véhicule est sûr pour de futurs astronautes.

Cet évènement important attire les passionnés de conquête spatiale, mais également ses détracteurs. Sur les réseaux sociaux, les théories du complot ne sont pas rares et certains internautes affirment que l'Homme n'a en réalité jamais mis les pieds sur la Lune. Ces théories du complot ne passent absolument pas du côté de Thomas Pesquet. L'astronaute a laissé éclater sa colère sur Twitter, dépité face aux nombreuses attaques concernant son métier et sa passion.

"Bien sûr que oui, l'humain est allé sur la lune pendant les missions Apollo. Et on va y retourner. Ça m'inquiète aussi énormément de voir à quel point certains s'amusent à brouiller la vérité et d'autres se font avoir. Sérieux posez-vous la question : qui y gagne à tout ça ? Pas la NASA non, mais les manipulateurs qui vous racontent que tout est faux (...) En vrai ça me saoule d'écrire tout ça. Ça ne devrait pas et je devrais être plus patient, mais c'est rageant. Les mecs qui vous disent 'on vous ment, regardez, la vérité est ici, moi je ne vous mens pas, bien sûr', ça ne paraît pas un peu facile ? Ils ont tout à y gagner", a-t-il lâché dans une longue série de messages.

"Tu as ceux qui font le boulot, qui inventent, qui construisent, qui travaillent tous les jours pour mettre, par exemple, une fusée incroyablement complexe en position de remplir sa mission. C'est beau, c'est positif, c'est utile. Mais c'est HYPER difficile. Alors qu'il n'y a rien de plus facile pour un type que d'arriver planqué derrière son clavier et de raconter des trucs parce que ça l'arrange que vous l'écoutiez. Ça ne demande pas vraiment d'effort (...) Si vous êtes pris là-dedans de bonne foi, ça arrive : sortez de Twitter et essayez par exemple de trouver l'info dans les livres. C'est plus sûr", a-t-il ajouté.

L.R.