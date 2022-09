Abattage d'arbres à Berrahal (Annaba) Punis soient-ils ! 31 Aoû 2022 Annaba 104 fois Punis soient-ils ! B. Salah-Eddine La destruction au bulldozer des arbres des régions boisées d’Annaba et principalement celles de Berrahal continue. La mafia du foncier a eu raison des centaines d’arbres d’eucalyptus et autres conifères, au grand dam de la population locale. Celle-ci au vu du silence complice de certains responsables, a saisi les plus hautes instances du pays de ce phénomène récurrent de régression, dû à la prédation humaine qui touche le couvert forestier. « Cette déforestation qui est menée au nez et à la barbe des services des forêts et des pouvoirs publics est une agression du domaine forestier », dénoncent les habitants. Il est vrai qu’à Berrahal, l'abattage sauvage des arbres est devenu un fait qui se pratique dans l'impunité totale, au vu et au su de tout le monde. Pour s’enquérir de la gravité de la question, il suffit de faire une tournée à la forêt jouxtant le tronçon de la RN 44 reliant le chef-lieu de la commune au quartier Aïn-Chouga. En effet, on y voit l'ampleur de l’abattage au bulldozer et autres engins de terrassement de centaine d'arbres. Il convient de rappeler que l’ex-wali d’Annaba, Mohamed Salamani, avait annulé plusieurs permis de construire de nombreux projets immobiliers à Berrahal, dans cette même zone forestière censée être non ædificandi. C’était justement pour appliquer la loi et préserver ainsi de la destruction de la végétation et les arbres centenaires d’eucalyptus. D’autant plus que, selon les riverains, cette forêt de plusieurs centaines d’hectares avait nécessité, durant les années 80 pour son reboisement, plus d’un mois de volontariat et la mobilisation de gros moyens matériels. Ainsi, ce nouvel acte de déforestation a lieu au moment où des dizaines d’arbres de pins maritimes de la « Forêt noire » sont abattus à la tronçonneuse, ce lieu de détente et d’oxygénation fréquenté par des familles et sportifs locaux. Les citoyens assistent donc, impuissants, à cette opération d’arrachage d'arbres centenaires de différentes essences longeant la sortie ouest de Berrahal. « C’est un comportement malsain et répréhensible dont la finalité sont l’érosion des sols et la dégradation forestière. Surtout lorsque l’on sait que le mont de l’Edough, qui a été classé il y a quelques années seulement en tant que parc national, a perdu beaucoup de sa biodiversité », ont estimé les mêmes habitants.