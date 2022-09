Énergies renouvelables L'Italie veut sa part du soleil d'Algérie Le projet s'inscrit dans le cadre de la diversification des investissements de l'entreprise visant à mettre en place une nouvelle industrie sur le marché national. Un joint-venture algéro-italien donne le tonUn joint-venture algéro-italien donne le ton «L'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE), implantée à Sidi Bl-Abbès, se lancera «prochainement» dans la fabrication de composants nécessaires aux stations solaires en partenariat avec l'entreprise italienne «Fimer», selon son P-dg, Abbès Makmène. Axé sur l'objectif de lancer une industrie nouvelle dans le domaine des énergies renouvelables, l'Algérie et l'Italie se trouvent en phase de concrétiser l'un des premiers projets dans ce domaine. Le projet s'articule autour de la fabrication d'onduleurs, d'unités de commutation pour centrales solaires et d'instruments de contrôle pour l'industrie de l'énergie photovoltaïque. Un partenariat qui s'annonce très rentable pour l'Algérie, dans la mesure, ou la fabrication des ces composants interviendra directement sur la réalisation des projets de la transition énergétique. L'objectif d'atteindre un volume de réalisation de 1000MW par an jusqu' à l'horizon 2035, étant le rythme assigné à cette stratégie, la fabrication locale de composants pour les centrales solaires, est sans conteste un grand pas de fait pour le développement des énergies renouvelables. D'autant plus que ce partenariat ambitionne d'atteindre un taux d'intégration de 50% à la 5e année. Et ce en plus des nombreuses répercussions financières et économiques qui découlent de son sillage. En plus de l'importante économie qui sera réalisée en matière d'importation, cette concrétisation reflète les changements engendrés par les actions profondes de réformes, l'application de nouvelles mesures et facilitations, et notamment l'amélioration indiscutable du climat des affaires en Algérie. Le P-dg de l'ENIE a souligné dans ce sens, que «ce projet s'inscrit dans le cadre de la diversification des investissements de l'entreprise visant à mettre en place une nouvelle industrie sur le marché national qui se chargera de la fabrication de composants nécessaires aux stations solaires». De même importance, la signature de tels contrats de coopération, véhicule une image nouvelle de l'attractivité de l'Algérie. Une image de redressement des indicateurs macroéconomiques, des assurances pour les investisseurs, et surtout des perspectives de rendement et de gain pour les deux parties. C'est précisément ce niveau d'échange économique qui contribuera à renforcer les nouveaux mécanismes mis en place pour la relance économique. Ces derniers sont désormais visibles à travers le volume important de contrat, d'accords et de mémorandum coopération, signés durant cette année. Cela étant, il est clair que beaucoup reste à faire, dans ce domaine qui a enregistré beaucoup de retards. C'est dans cette optique que ce lancement se présente comme une rupture avec un longue période de latence et de reports sur les réalisations. C'est un nouveau point de départ, qui mettra en jeu l'efficacité et la force d'application des nouvelles directives économiques. A cela s'ajoute de multiples impacts positifs comme le précise le P-dg de l'Enie, précisant qu' «les deux partenaires se sont fixé également d'autres objectifs comme la formation du personnel, le transfert de savoir-faire, le développement des compétences en matière de management d'entreprise internationale de premier plan, une production locale selon les normes internationales et la création de plus de 300 emplois directs et de 1400 autres indirect». Dans le détail, Il est prévu la fabrication d'une large gamme d'onduleurs, de systèmes de Scada, de PPC, d'unités de stockage, d'unités de conversion de pointe pour grandes centrales solaires et de leurs accessoires., Ali AMZALAli AMZAL 00:00 | 01-09-2022 Share