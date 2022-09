L’Italie l’emporte dans la course au gaz algérien, convoité par les Européens Par Fabrice Nodé-Langlois Publié le 26/08/2022 à 19:14, mis à jour le 27/08/2022 à 17:12 «Les Italiens ont très bien mené les négociations» a salué Francis Perrin, chercheur au Policy Center for the New South de Rabat. stock.adobe.com Les projets d’achat de gaz en commun évoqués au printemps par Bruxelles et la présidence française de l’UE sont restés dans les limbes. Troisième fournisseur de gaz naturel de l’Union européenne derrière la Russie et la Norvège, l’Algérie est particulièrement convoitée pour les richesses de son sous-sol depuis l’invasion de l’Ukraine. En visite à Alger, Emmanuel Macron a cependant tenu à minimiser l’enjeu pour la France, moins dépendante en gaz que ses voisins italiens ou allemands. Il faut dire que l’Italie n’a guère attendu pour sécuriser des volumes supplémentaires de méthane algérien. Dès le mois d’avril, Mario Draghi, le chef du gouvernement, a traversé la Méditerranée, accompagné du patron du groupe énergétique ENI. ENI a signé un contrat avec l’opérateur public algérien Sonatrach pour l’achat de gaz supplémentaire, dès cette année, avec une montée en puissance allant jusqu’à 9 milliards de mètres cubes (Mdsm3) supplémentaires en 2023 et autant en 2024. L’Italie importait déjà 21 Mdsm3, soit près de la moitié des ventes de gaz de l’Algérie à l’Union européenne.