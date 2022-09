APPROVISIONNEMENTS EN GAZ DE L'EUROPE: L'ALGÉRIE AIDE À "LA DIVERSIFICATION", SELON EMMANUEL MACRON NLC avec AFP Le 26/08/2022 à 12:25 Partager Twitter Mute Au deuxième jour de sa visite en Algérie, le président français Emmanuel Macron a salué l'aide "à la diversification" des approvisionnements en gaz de l'Europe, apportée par Alger. L'économie nord-africaine a notamment augmenté ses exportations vers l'Italie. "Nous ne sommes pas en compétition avec l'Italie" sur le gaz algérien, a assuré Emmanuel Macron. "Je remercie l'Algérie" d'avoir augmenté les volumes injectés dans le gazoduc qui approvisionne l'Italie, a-t-il affirmé au deuxième jour de sa visite officilelle dans le pays du maghreb. "C'est bon pour l'Italie, c'est bon pour l'Europe et ça améliore la diversification de l'Europe", a encore poursuivi le président, en référence à la forte dépendance du continent au gaz russe. Emmanuel Macron a démenti que la France soit "allée à Canossa" pour demander du gaz à l'Algérie. "La France dépend peu du gaz dans son mix énergétique, à peu près 20%, et dans cet ensemble, l'Algérie représente 8 à 9%, on n'est pas dans une dynamique où le gaz algérien pourrait changer la donne", a-t-il souligné. Il a rappelé que l'Hexagone avait déjà "sécurisé ses volumes" pour l'hiver, et que "les stocks (étaient) à 90%". Consolider le partenariat entre TotalEnergies et Sonatrach "C'est une très bonne chose qu'il y ait une collaboration accrue et plus de gaz vers l'Italie", a-t-il insisté, soulignant la nécessité d'une "solidarité européenne". En revanche, "à plus long terme, on veut consolider le partenariat entre TotalEnergies et Sonatrach", a-t-il dit. Lors d'un sommet algéro-italien à la mi-juillet, un gros contrat pétro-gazier de "partage de production" entre les géants italien Eni, américain Occidental et le français Total, portant sur 4 milliards de dollars, avait été annoncé. Alger avait également annoncé une nouvelle augmentation d'ici la fin de l'année de ses livraisons de gaz à l'Italie via le gazoduc Transmed, dont elle est devenue le premier fournisseur devant la Russie, après l'invasion de l'Ukraine. Depuis début 2022, l'Algérie a fourni à l'Italie 13,9 milliards de m3, dépassant de 113% les volumes programmés auparavant. Le pays est le premier exportateur africain de gaz et fournit environ 11% du gaz consommé en Europe. NLC avec AFP