Bonjour tristesse !

MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 01-09-2022, 11:00 Il y a un immense décalage entre l'image joyeuse, lumineuse, d'un peuple heureux, faisant la fête partout, ivre de musique et de danse; cette image donnée par les vidéos de DJ Snake et la triste réalité que nous vivons dans nos villes et villages. Depuis que les extrémistes religieux sont en surnombre, une tristesse accablante s'est abattue sur nos quartiers. Des imams s'improvisent gardiens des mœurs et interdisent tout ce qui n'est pas conforme à leur idéologie wahhabite pourtant chassée de ses terres originelles par BMS. Partout dans le monde, femmes et hommes s'imaginent que ces vidéos représentent notre vie quotidienne et expriment le désir de se rendre chez nous. Ce que je ne leur souhaite pas, parce que, après une semaine à Souk-Ahras ou Sebdou, je sais qu'ils en auront assez et que si jamais leur billet est pour plus tard, ils n'hésiteraient pas à négocier une place de harrag sur les barques qui partent de l'Oranie ou de Annaba... M. F.