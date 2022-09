Distribution gratuite de trousseaux scolaires à Tizi Ouzou L'exemple à suivre Plusieurs communes ont décidé de prendre en charge la totalité des achats des élèves du cycle primaire. Une flambée des articles scolaires qui déstabilise les parents d’élèvesUne flambée des articles scolaires qui déstabilise les parents d’élèves C'est devenu, désormais, une tradition dans la wilaya de Tizi Ouzou. Pour la deuxième année successive, plusieurs Assemblées populaires communales annoncent qu'elles prennent en charge l'achat des trousseaux scolaires au bénéfice des élèves du cycle primaire. La démarche vise à aider les familles à surmonter la difficulté de la rentrée scolaire qui nécessite des sommes d'argent très lourdes. Aussi, l'annonce de la nouvelle est toujours accueillie avec soulagement et satisfaction parmi les populations. En effet, il y a deux jours, l'Assemblée populaire de la commune de Larbaâ Nath Irathen a annoncé via sa page officielle sur les réseaux sociaux qu'elle prend en charge l'acquisition des trousseaux scolaires de tous les élèves du cycle primaire. Celle-ci expliquait dans son communiqué que tous les élèves, sans exception aucune, recevront leurs affaires scolaires gratuitement. L'opération, ajoute l'APC de Larbaâ Nath Irathen, débutera juste après la rentrée des élèves. Aussi, les familles n'ont pas hésité à exprimer leur gratitude devant cette décision qui les soulage d'un lourd poids surtout les familles qui ont plusieurs enfants scolarisés dans les différents paliers du système éducatif. La nouvelle n'a pas concerné que les enfants de la commune de Larbaâ Nath Irathen. À Makouda, la démarche s'installe désormais comme un véritable tradition. C'est d'ailleurs pour la troisième année consécutive que les familles de cette commune située sur le versant littoral de la wilaya n'achètent plus les affaires scolaires. Les services de la mairie prennent en charge la totalité des achats et les distribue à la rentrée des classes. Un véritable soulagement pour les familles qui n'auront plus qu'à couvrir les frais des autres enfants scolarisés dans les deux autres paliers, moyen et secondaire. En fait, beaucoup d'autres communes sont sur le point de faire l'annonce comme il a été toujours de coutume. À travers la wilaya, les APC qui prennent en charge les écoles primaires oeuvrent par le peu de moyens dont elles disposent à aider les familles à faire face aux difficiles rentrées scolaires par de nombreuses manières. La gratuité des articles scolaires soulagent ainsi grandement les ménages qui font face, cette année, à une hausse vertigineuse des prix des articles scolaires. Des prix qui ont atteint presque le triple pour quelques articles scolaires. Aussi, cette démarche des autorités locales vient renforcer en aval la démarche du gouvernement qui a élaboré et déterminé la liste des articles scolaires à acquérir pour chaque niveau. Une manière de limiter la liste des achats qui accablent les ménages. Enfin, il convient de rappeler que certaines communes ont commencé à doter les élèves de transport scolaire en recourant à la location de bus privés à l'instar de la commune de Boudjima qui a lancé la formule l'année passée. La démarche a été suivie par la dotation, par le gouvernement, de budgets spécialement pour assurer l'achat de bus ou la location afin de garantir le transport aux élèves. Kamel BOUDJADIKamel BOUDJADI 00:00 | 04-09-2022 Share