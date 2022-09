El Kala: La sardine plonge à 50 DA ! par A. Ouelaa Du jamais vu depuis bien longtemps et pour une bonne nouvelle, c'en est bien une. En effet, en cette journée du vendredi dernier, le kg de la sardine qui était à 250 DA, a chuté à 100 DA en milieu de journée pour finir à 50 DA vers 15h. Une aubaine pour les petites bourses et ceux qui n'ont pas mangé de poissons depuis longtemps. Selon le président de la chambre de la pêche, ce phénomène s'explique par ce qui est convenu d'appeler l'abordage. C'est à dire que lorsque les casiers sont pleins, le surplus de poissons, la sardine, en l'occurrence, se trouve quelque peu comme empâté. Son état fait qu'elle soit cédée par la suite à un prix dérisoire. Ceci dit, une baisse sensible a été constatée sur les autres types de poissons comme la saurelle cédée à 400 DA, le petit rouget entre 800 et 100 DA alors que le calamar est à 800 DA au lieu des 1.200 DA. Ces jours-ci donc, c'est la fête pour les amateurs de poissons qui peuvent en acheter autant qu'ils peuvent avant que les prix ne reprennent l'ascenseur.