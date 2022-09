L'Expression les indispensables point de vu

La fâcherie des pipelines par Abdou BENABBOU La majorité des Etats membres de l'Union européenne cassent leurs tirelires pour tenter de contrecarrer l'énorme crue de l'inflation. Elle serait en moyenne de 10 pour cent et plus pour certains d'entre eux. Chacun à sa façon puise dans sa caisse budgétaire ce qu'il peut pomper comme euros pour pallier à ce qui apparaît maintenant comme une catastrophe économique qui tend à mettre à plat toutes les couches de leurs populations et plier les genoux de leurs industries. On accuse en insistant le particulier déficit de l'énergie et comme de bien entendu le conflit ukrainien avec la mise à l'index de la Russie pour avoir fermé ses vannes gazières. Sa culpabilité est objectivement relative. Sa responsabilité est partagée par ceux qui se sont précipités à jeter de l'huile sur le feu pour élargir une crise économique mondiale déjà présente qu'a amplifiée la pandémie du coronavirus et le dérèglement climatique. Sans être en grand nombre, certains pays de l'UE ont assuré que le branle-bas guerrier lancé par l'Occident n'était pas indiqué. Quelques-uns ont même tourné le dos à la symbolique unitaire déjà très contrariée par les discordances des chasses gardées. Hier encore, il était impensable que des puissances industrielles soient amenées à décider, pour l'hiver qui pointe du nez, d'interdire le chauffage dans leurs écoles et à conseiller aux ménages de revenir à l'éclairage d'antan des bougies. D'autres ont poussé jusqu'à recommander à leurs usines de se mettre en veilleuse. Ces énormes incommodations étaient prévues depuis plus de dix ans. Chacun savait que le retournement imposé par la marche des siècles impose des affrontements plus sages et plus larges que ceux entre les hommes et les peuples. Maudire le gaz et la Russie est en tous points de vue une hâtive incrimination simpliste et si les accusés participent à l'extraordinaire pourrissement social, le véritable drame actuel n'est pas uniquement né de la fâcherie des pipelines. Bien avant, l'ensemble des usagers et des consommateurs du monde entier ont entamé une familiarisation avec les couffins vides et certains parfaisaient leurs tragiques errances, le ventre vide.