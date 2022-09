Retour des Algériens établis à l’étranger : du couscous des pâtes et de l’huiles saisis par les douanes algéri

Les services des douanes algériennes ont procédé à la saisie de produits alimentaires subventionnés, lors des contrôles des bagages des Algériens établis à l’étranger, de retour des vacances. Une procédure qui a surpris les membres de la diaspora algérienne, habituées de revenir avec des bagages pleins à craquer de produits locaux. En effet, de grandes quantités de produits alimentaires ont été saisies par les douanes algériennes à travers les ports et aéroports du pays, dans les sacs et voitures des Algériens de retour en Europe, après avoir passé leurs vacances en Algérie. Une procédure qui obéit aux dernières directives des pouvoirs publics, qui interdit tout transfert de biens et produits subventionnés, hors du territoire national. Selon des membres de représentant de la communauté algérienne en France, plusieurs plaintes ont été déposées ces jours-ci, par des Algériens surpris par la saisie de produits alimentaires dans les aéroports et les ports. « Ils n’étaient pas au courant que ces produits figuraient parmi les marchandises interdites dans les voyages, contrairement aux années passées où c’était autorisé », a indiqué un député de l’immigration. Pour le député représentant de la communauté de France, Tawfik Khedim, qui s’est exprimé à la presse, « l’administration des douanes a renforcé cette année le contrôle sur les produits subventionnés, en raison de la crise mondiale qui a fait hausser les prix du blé. Au moment où l’Algérie soutient les produits faites à partir de blé dur et tendre, pour satisfaire les besoins des citoyens ». Il a ajouté que « le transfert de ces produits par les membres de la communauté algérienne, pour un but commercial, n’est pas chose correcte, et la plupart d’entre eux n’étaient pas au courant de l’intégration de ces produits dans la catégorie des articles interdits, tels que l’huile, le sucre, la farine, la semoule, les pâtes et le couscous ». Un excès de zèle de la part des douanes Par ailleurs, le député a critiqué « la sévérité de certains douaniers » dans l’exécution de cette directive. « D’après les nombreuses plaintes que je reçois de la communauté, les autorités ont empêché des Algériens de prendre avec eux en voyage, certains produits non subventionnés ; tels que l’huile d’olive et le miel naturel en quantités raisonnables et qui ne sont pas destinés pour êtres commercialisé ». Pour d’autres représentants de la communauté en Europe, le transfert de produits subventionnés par les ports et aéroports par la communauté nuit à l’économie nationale, « d’autant plus que beaucoup d’entre eux transportent des quantités excessives sous prétexte de les donner à des proches et amis à l’étranger ». Sur cette même lancée, ces représentants affirment également que des confiseries traditionnelles à base de semoule et de farine subventionnée, ont été saisies par les services des douanes. Ils ont ainsi appelé les douaniers à appliquer l’esprit de la loi, destinée à empêcher les personnes qui font le commerce de ces produits. Rappelons que lors du conseil des ministres du mois de mars dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé l’interdiction d’exporter des produits de large consommation. La décision concerne tous les produits de large consommation, à l’instar du sucre, des pâtes, de l’huile, de la semoule et tous les dérivés du blé ». Tebboune a même chargé le ministre de la Justice « d’élaborer un projet de loi criminalisant l’exportation de produits non produits localement, étant un acte de sabotage pour l’économie nationale ».