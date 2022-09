France-Macron fermement opposé au projet de gazoduc MidCat information fournie parREUTERS•05/09/2022 à 17:40 (Actualisé avec détails) PARIS, 5 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron a exprimé lundi sa ferme opposition à la relance du projet de gazoduc MidCat (Midi-Catalogne) dans le contexte des tensions énergétiques liées au conflit en Ukraine, estimant qu'il ne répondait pas aux problématiques actuelles. "Je ne comprends pas le problème à court terme qu'on essaye de résoudre (...). Je ne comprends pas comment on sauterait comme des cabris pyrénéens sur ce sujet", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse à l'Elysée, à la suite d'un entretien en visioconférence avec le chancelier allemand Olaf Scholz consacré à la situation énergétique en Europe. "Je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin de plus d'interconnexions gazières, il n'y a pas d'évidence de besoin aujourd'hui, demain", a-t-il insisté. Toutefois, a-t-il ajouté, si Olaf Scholz ou le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez venaient à lui démontrer le contraire, "je suis prêt à revoir ma position". L'Espagne et le Portugal disposent d'importantes capacités d'importation de gaz et le chancelier allemand, notamment, a de nouveau suggéré en août l'option MidCat pour améliorer les interconnexions du réseau gazier en Europe. La France s'y oppose de longue date, arguant notamment du coût du projet, et privilégiant l'installation de nouveaux terminaux GNL. Lancé en 2013, le projet de gazoduc via les Pyrénées devait relier une ville au nord de Barcelone à Barbaira, dans l'Aude, avec pour objectif la distribution du gaz algérien, notamment. Il a été suspendu en 2019, jugé trop coûteux et dommageable pour l'environnement. (Rédigé par Sophie Louet et Nicolas Delame) Emmanuel Macron