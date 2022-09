Déplacements du PSG en avion : «On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile», ironis

Déplacements du PSG en avion : «On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile», ironise Galtier David Opoczynski - Il y a 1 h Au coeur de la Christophe Galtier a éclaté de rire lorsqu'il a eu à répondre sur la proposition du patron de TGV d'abandonner l'avion pour les déplacements en France. AFP/Franck Fife / AFP) Christophe Galtier a éclaté de rire lorsqu'il a eu à répondre sur la proposition du patron de TGV d'abandonner l'avion pour les déplacements en France. AFP/Franck Fife / AFP) © FRANCK FIFE conférence de presse Vidéo recommandée : Déplacements du PSG en avion : «On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile», ironise Galtier à la veille du premier rendez-vous de Ligue des champions contre la Juventus Turin, ce mardi soir au Parc des Princes (21 heures), Christophe Galtier et Kylian Mbappé ont soudain éclaté de rire. On venait de poser à l’entraîneur parisien une question à la suite du tweet d’Alain Krakovitch, le patron des TGV au sein de la SNCF. Le journaliste, présent dans l’auditorium du Parc, a d’abord relu le message ainsi adressé au PSG après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo des joueurs dans leur avion privé en direction de Nantes : « Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et éco mobilité ». Il a ensuite demandé à Galtier : « est-ce une question que vous vous posez et en avez-vous parlé à vos joueurs ? » C’est là que l’entraîneur a regardé Mbappé à sa droite avant d’éclater de rire. « Excusez-moi, a d’abord réagi Galtier. Je me doutais qu’on allait avoir cette question-là… » Redevenu sérieux malgré le fou rire de son voisin, il a alors lancé : « pour être très honnête avec vous ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. » La conférence a repris son cours. Jusqu’à la dernière tentative de relance à Kylian Mbappé : « Et vous, vous en pensez quoi des jets privés ? » « Oh je pense rien ! » a répliqué l’attaquant en quittant sa place. Dans la foulée, la maire de Paris les a interpellés sur Twitter: « Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil ???? On se réveille les gars ??? Ici c’est Paris », a réagi Anne Hidalgo, mentionnant trois de ses adjoints qui ont probablement reçu mission de contacter le club pour discuter de ses modalités de déplacement.