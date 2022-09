Polygamie et polémique par Abdelkrim Zerzouri Tout un déchaînement et une polémique pour un mariage, «légal», d'un homme avec deux femmes. Ces derniers jours, la cérémonie de mariage d'un jeune homme avec deux femmes a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les photos des mariés, l'élu au milieu de ses deux femmes, ont été partagées par dizaines de milliers sur facebook et Instagram. Et les commentaires les accompagnant sont plus nombreux encore. Un véritable cas, digne d'une étude sociologique, quand on sait que la polygamie est autorisée en Algérie, à condition d'avoir l'assentiment de la première épouse. Le nombre de mariages conclus en même temps étant limité à quatre femmes, conformément aux lois islamiques, ce mariage ne devait pas être vu comme un événement qui sort de l'ordinaire. Mais cet homme épousant deux femmes consentantes, leur présence dans la même cérémonie le prouve, a fait le buzz. La première impression qui se dégage de la lecture des commentaires à propos de ce mariage qu'on présente comme «singulier», c'est que la société algérienne reste très opposée à la polygamie. Rares sont les voix, qui se réfèrent à la religion musulmane et à la loi, autorisant la polygamie, et qui ne sont de ce fait pas du tout choquées par ce mariage. Mais la plupart des internautes ont fait pleuvoir leurs commentaires hostiles sur le jeune homme et ses deux épouses. Certains disent qu'il s'agit d'une liberté individuelle, d'autres soutiennent être contre, évoquant les nombreuses conditions qu'il faut remplir (énumérées par le Saint Coran) avant de prendre une seconde, une troisième ou une quatrième épouse. A vrai dire, ce comportement social n'est pas nouveau, et le sujet a toujours fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, une femme publique (cheffe de parti) s'est attirée les foudres des internautes en plaidant pour la polygamie. Dans les enquêtes sociales menées par les médias, on remarque également que les avis restent partagés, avec une forte proportion, hommes et femmes, qui se déclarent «contre» la polygamie. A croire que si on proposait la question à référendum, «êtes-vous pour ou contre la polygamie», le «contre» l'emporterait largement. Du moins en apparence !