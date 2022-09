Energies renouvelables: «Le projet Solar 1.000 MW avance sur des bases solides» par El-Houari Dilmi «Le projet Solar1.000 de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, en Algérie, avance sur des bases solides», a indiqué, hier mercredi, le Secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Mahma Bouziane, révélant que la superficie foncière allouée pour accueillir ses centrales solaires, «a atteint à ce jour près de 3.000 ha répartis sur plusieurs wilayas, à l'instar des wilayas d'El Tarf, Sidi Bel-Abbès, Oued Souf et Touggourt». Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le Pr Mahma Bouziane, a expliqué que «le principal défi pour la réussite du processus de la transition énergétique en Algérie consiste en la mobilisation de toutes les capacités et l'effort national consenti dans la mise en œuvre des engagements du Président Tebboune». Et de rassurer que le projet solaire 1000 «avance sur des bases solides et que le retard accusé a été mis à profit pour réaliser un travail technique et méthodologique très précis avec tous les acteurs dans les domaines énergétique et financier». Toujours au sujet du projet «Solar 1000 MW», l'invité de la Radio a révélé que le coût actualisé de l'énergie, représentant la somme des coûts de toutes les étapes d'investissement et d'exploitation sur 25 ans, divisé par les kilowattheures, «a été réduit d'environ 25% grâce à une révision de l'étude de faisabilité, et la mobilisation de toutes les conditions de réussite». «Avec le grand effort fourni, les hautes autorités du pays ont fait qu'un ensemble de conditions ont été réunies pour assurer la production d'un kilowattheure au prix le plus bas possible», expliquant que «la révision du cahier des charges n'est pas à l'ordre du jour car ce document constitue la première référence et un engagement contractuel avec les opérateurs économiques». «En cas de réalisation dans la première phase de 1.000 mégawatts, la contribution des énergies renouvelables dans le système national de consommation d'énergie et d'électricité augmentera de 2,6%, pour augmenter dans la deuxième phase avec la réalisation de 2.000 mégawatts à plus de 5%, pour atteindre les 30% d'ici 2030», a-t-il révélé. Evoquant la stratégie nationale de transition énergétique, le Secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables a expliqué que «la sécurité énergétique du pays, sur le long terme, repose sur plusieurs éléments dont la garantie des grands équilibres financiers dans la gestion de ces projets», ajoutant que «l'effort du ministère consiste en la transformation de ces projets en un tissu industriel adapté aux spécificités de chaque région». Concernant le secteur des Transports, l'invité de la Radio a expliqué qu'à travers le programme national de conversion des véhicules utilitaires au GPLc, 90% de 50.000 véhicules utilitaires l'ont déjà été dans une première étape, «grâce à la création d'entreprises d'installation de kits GPLc spécialement créées pour cette opération qui a permis la création de 1.700 emplois directs», a-t-il souligné. En réponse à une question sur l'injection de l'énergie solaire excédentaire dans le réseau électrique, le représentant du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables a expliqué que l'excédent produit à partir de l'énergie solaire ou de l'énergie conventionnelle, «peut être exporté vers les pays voisins comme la Mauritanie et le Mali, selon l'approche algérienne, qui vise à renforcer sa profondeur africaine par sa contribution au développement du continent noir». Les premiers kilowattheures photovoltaïques du projet «Solar 1.000 MW» seront produits vers la fin de l'année 2023, selon le directeur général de la Société algérienne des Energies renouvelables ‘Shaems', Smaïl Mougari.