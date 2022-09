Annaba la ville des I C O R R I G I B L E S

Aïn Berda et Berrahal Arrestations à foison 07 Sep 2022 Annaba 62 fois Arrestations à foison Une vaste opération de police a mobilisé avant-hier, mardi 6 septembre, les éléments de la Sûreté de daïra d’Aïn Berda et des Sûretés urbaines, ainsi que ceux de la Brigade Mobile de la Police Judiciaire (BMPJ). La Sûreté de daïra de Berrahal a organisé le même jour une opération similaire. Toutes les personnes appréhendées lors de ces patrouilles ont été présentées par-devant le procureur de la République local. A Aïn Berda, 70 personnes suspectes ont subi un examen de leur situation et 29 véhicules ont été contrôlés. Deux personnes ont été appréhendées pour port d’armes blanches et détention de drogue. Par ailleurs, des barrages fixes et mobiles ont été mis en place dans cette daïra. Quant à la patrouille effectuée à Berrahal, elle a visé les quartiers populaires dont ceux suspects d’être le refuge des marginaux. Par conséquent, trois personnes recherchées par la justice ont été appréhendées, en plus d’un dealer qui détenait sept morceaux de résine de cannabis destinés à la vente. Un marchand informel qui tenait un commerce à même le trottoir a aussi été arrêté. D’autre part, une dizaine de locaux commerciaux ont été contrôlés. Des infractions ont été enregistrées dans deux d’entre eux pour non-affichage des prix des produits qu’ils exposaient à la vente. Sur un autre volet, les policiers ont verbalisé un grand nombre de conducteurs pour non-respect du code de la route. Les mêmes services ont appréhendé, par la suite, deux autres personnes pour port de couteaux, un citoyen qui était en possession de boissons alcoolisées destinées à être écoulées sans autorisation et, enfin, trois autres trafiquants de stupéfiants. C.