Annaba/Routes meurtrières Lourd bilan trimestriel 07 Sep 2022 Annaba 48 fois Lourd bilan trimestriel Le non-respect du code de la route a été la cause de 113 accidents de la circulation sur le territoire urbain de la wilaya d’Annaba. En effet, les mois de juin, juillet et août ont vu la succession de drames de la route qui ont entraîné la mort de dix personnes et des blessures plus ou moins graves à 140 autres. Durant la même période, les policiers du service de la sécurité publique rattaché à la Sûreté de wilaya ont établi 7.039 Procès-verbaux (PV) relatifs à des infractions commises par les conducteurs. Parmi eux, 1.024 conducteurs qui continuent à circuler avec les vitres teintées, astreints à les enlever, ont été verbalisés. En outre, il a été recensé 211 plaques d’immatriculation ne répondant pas aux normes requises. Leurs propriétaires ont fait l’objet de PV. D’autre part, les taxieurs clandestins, communément appelés « fraudeurs », sont en train de sévir dans la ville, particulièrement aux points de départ des citoyens vers les localités de l’intérieur de la wilaya ou vers d’autres régions. Ainsi, 319 chauffeurs clandestins ont eu leurs véhicules placés à la fourrière communale. Ils se sont vus infliger une amende. Le même service a surpris 53 personnes qui conduisaient en état d’ébriété et 153 autres qui n’avaient pas cru utile d’acheter la vignette obligatoire. Entre temps, les éléments de ce service ont aussi mené des campagnes de sensibilisation, notamment aux barrages fixes établis sur les axes routiers de la wilaya, incitant les automobilistes à respecter le code de la route. Ahmed Chabi