Rupture totale de Desféral 500 mg à Annaba Les malades atteints de la Bêta-Thalassemie majeure en danger 07 Sep 2022 Annaba 370 fois Les malades atteints de la Bêta-Thalassemie majeure en danger B Salah-Eddine Désorientés et livrés à eux même, les parents des malades atteints de la Bêta-Thalassemie majeure, à Annaba, voir dans la région de l’Est du pays, ne savent plus à quel Saint se vouer devant la rupture totale de l’unique médicament injectable, le Desféral 500 mg en l’occurrence indispensable pour le traitement de cette maladie génétique. Non traitée, la maladie est mortelle. La situation est critique surtout lorsqu’on sait que c’est un traitement à vie. Du côté de l’hôpital pédiatrique Sainte-Thérése, le médicament est en rupture totale de stock depuis des mois. La réouverture des frontières terrestres avec la Tunisie a été salutaire pour des malades, dont les parents se sont déplacés chez ce pays voisin, pour l’achat du médicament en question, à raison d’environ 5 Euros, soit 1 005,00 DA au taux parallèle la boite de 12 flacons, l’équivalent d’un traitent d’une période de trois mois environs. Ce qui est loin des prix d’autres médicaments et ca ne devrait pas constituer une lourde charge pour le budget du ministère de la Santé. Devant cette situation qui n’a que trop durée, les parents des malades souffrant de cette maladie ont décidé de briser le silence, en interpellant, à la fois, Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière et le 1er responsable de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), pour fin à leur calvaire. D’autant plus que Lotfi Benbahmed, ministre de l’Industrie pharmaceutique assure que« Pour la pharmacie d’officine, nous produisons aujourd’hui 87% de la nomenclature nationale. Actuellement, il n’y a que 205 produits qui sont strictement importés », a-t-il dit ce lundi dernier au micro de la Radio Algérienne. « Nous souhaitons devenir un hub en termes de production de médicaments pour l’Afrique. Nous avons tout pour y arriver : les ressources humaines, l’énergie pas chère, une politique qui est totalement intégrée, et des investisseurs locaux et étrangers », a-t-il dit. Mais les parents de malades sont confrontés à la triste réalité, à savoir la rupture totale de certains médicaments. Ils crient à qui veut les entendre, que la prise en charge de leurs progénitures dépend inévitablement de la disponibilité du Desféral et demandent aux décideurs d’autoriser son importation pour assurer la disponibilité non seulement de ce médicament, mais aussi de plusieurs autres molécules à usage hospitalier qui sont actuellement également en rupture, à l’image du DYSPORT 500 Unités Speywood.