Deux frères se noient à Annaba La mer endeuille une famille 06 Sep 2022 Annaba 385 fois La mer endeuille une famille Un jeune, prénommé Youcef, ainsi que son frère, Mohamed Ali, ont été victimes de la mer. Le plus jeune, Youcef, est alors décédé et le second serait entre la vie et la mort, en soins intensifs. En effet, accompagnés par leur maman, ils barbotaient dans les eaux lorsque les assistants se sont aperçus que les frères étaient en difficultés. Le benjamin n’a, ainsi, pas donné signe de vie et il n’y avait plus rien à faire pour le réanimer. Quant à Mohamed Ali, il a été secouru mais se trouvait dans un état alarmant. Il importe, en outre, de mentionner que la noyade s’est déroulée à la plage de la cité Seybouse. C.