Protection de l’environnement à Annaba L’école impliquée dans la gestion des déchets 06 Sep 2022 Annaba 99 fois L’école impliquée dans la gestion des déchets La rentrée scolaire approche à grand pas ! L'Organisation algérienne de l’environnement et de citoyenneté d’Annaba envisage ainsi d’organiser, dans les jours à venir, une campagne de sensibilisation en milieu scolaire. Celle-ci portera sur la propreté des écoles et la gestion des déchets. En effet, les écoles constituent un lieu idéal pour lancer des initiatives, former les futures générations tout en les incitant à adopter des bons gestes. La sensibilisation demeure effectivement l’une des formes d’éducation les plus pratiques pour faire passer des messages dans n’importe quel domaine, dont celui de la protection et du respect du patrimoine naturel. La finalité de cette campagne ciblant les élèves consiste donc à leur inculquer, dès leur plus jeune âge, une culture environnementale avec des éco-gestes à mener au quotidien. Leur cadre de vie, dans lequel figure le milieu de leur scolarité, sera alors propre. Autrement dit, impliquer cette génération montante dans des comportements responsables va également permettre de protéger et préserver l’environnement. De même, cette campagne ambitionne de sensibiliser les élèves sur les problèmes qui les entourent, à savoir, entre autres, l’impact de la dégradation de la nature. Pour s’assurer que les écoliers comprennent les enjeux liés à l’environnement, les initiateurs envisagent de programmer, en plus de cette campagne, des sessions de formation sur la gestion des déchets. Il est question de séances ludiques et récréatives qui sont simultanément instructives, explicatives et éducatives. Les élèves seront donc familiarisés avec ce concept ainsi qu’avec les différents types des déchets, leurs conséquences sur la nature, leurs parcours et le processus de recyclage. Hanine Boucenna