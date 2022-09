Benzema, le verdict est tombé

Malgré la victoire, nette et sans bavure (0-3), mardi soir sur le terrain du Celtic Glasgow, la première sortie du Real Madrid en Ligue des champions cette saison a laissé un goût amer aux suiveurs de la Maison blanche. Dès la demi-heure de jeu en effet, Karim Benzema a dû rentrer aux vestiaires grimaçant et traînant la jambe.Moins de 24 heures plus tard, le verdict des examens subis à Madrid par l’intéressé est tombé. « Suite aux tests effectués sur notre joueur Karim Benzema par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux au niveau de la cuisse droite », peut-on lire dans un communiqué merengue ce mercredi. « En attente d'évolution », conclut ledit communiqué, sans préciser le grade de la lésion ni l’indisponibilité présumée de l’attaquant des Bleus, appelé à disputer le Mondial cet automne avec l'équipe de France. Marca fait état d'une potentielle absence de trois semaines, soit un forfait assuré pour le prochain rassemblement tricolore, qui verra les hommes de Didier Deschamps affronter l'Autriche (le 22 septembre) et le Danemark (le 25 septembre). La saison passée, outre le coronavirus, KB9 a essuyé quatre blessures distinctes, aux ischios, au genou et au mollet, pour une durée totale de 55 jours passés à l’infirmerie.