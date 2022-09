Algérie – Maroc (U17) : les Fennecs s’imposent aux tirs au but, une bagarre générale explose ! Onze Mondial - Il y a 8 h L’Algérie s’est imposée face au Maroc aux tirs au but pour remporter la Coupe Arabe U17. Une bagarre générale a explosé au coup de sifflet final. L’Algérie s’est imposée face au Maroc aux tirs au but pour remporter la Coupe Arabe U17. Une bagarre générale a explosé au coup de sifflet final. L’Algérie s’impose face à son voisin dans la tension. L’équipe U17 des Fennecs était opposée au Maroc en finale de la Coupe Arabe. Au stade Abdelkrim-Kerroum de Sig, les locaux ont pris le meilleur sur leur adversaire au terme d'une séance de tirs au but (1-1). Malheureusement, des incidents ont éclaté à la fin de la rencontre. Une bagarre générale a opposé les deux équipes. Une bagarre générale s'est déclenchée à la fin de la rencontre, c'est lamentable dans une compétition qui était censé unir. Les jeunes joueurs marocains n'ont pas accepté la défaite et les joueurs des deux nations sont entrés dans une grande bataille. — Chebli Ishaq