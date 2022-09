Football: une violente bagarre en finale de la Coupe Arabe U17 entre l’Algérie et le Maroc F.Ga - Il y a 1 h De bien tristes images. Ce jeudi soir, la finale de la Coupe Arabe U17, organisée en Algérie, a été émaillée par une violente bagarre entre les jeunes Algériens et Marocains. Dans la foulée du tir au but victorieux inscrit par les Fennecs, la situation a complètement dégénéré sur la pelouse du stade Abdelkrim-Kerroum, situé à Sig. Les images de célébration des Algériens, vainqueurs aux tirs au but (1-1, 4-2 tab), ont très vite laissé place à des scènes de désolation quand plusieurs jours de deux équipes en sont venus aux mains. Alors que la situation est plus que confuse, des coups ont été échangés. La remise du trophée a pu se tenir sans encombre Au vu des images diffusées à la télévision, difficile de savoir quelle est l’origine de cette bagarre. Quand certains observateurs rejettent la faute sur les Marocains, d’autres assurent que ce sont les jeunes Fennecs qui ont d’abord attaqué le gardien des Lions de l’Atlas. Seule certitude, plusieurs moments de tensions avaient déjà eu lieu au cours de la rencontre entre les joueurs des deux équipes. Selon plusieurs médias spécialisés, le calme est vite revenu et la cérémonie de la remise du trophée a pu se tenir sans encombre.